Le mari de Halyna Hutchins rend hommage à la défunte femme du directeur de la photographie après un tournage tragique

Matthew Hutchins, le mari de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, a publié quelques hommages à sa défunte épouse sur les réseaux sociaux, assurant que son héritage ne soit pas oublié. Hutchins a été tuée sur le tournage de son prochain film Rust lorsqu’un pistolet à hélice avec une balle réelle manipulée par l’acteur Alec Baldwin a raté le coup. Matthew a partagé trois photos de sa femme et de son fils de 8 ans sur Instagram, écrivant « Tu nous manques, Halyna! »

Matthew a également partagé sur son compte Facebook des informations sur un fonds de bourses d’études créé au nom de Hutchins. « Merci aux amis et aux mentors d’Halyna à l’AFI d’avoir créé un fonds de bourses pour honorer sa mémoire et soutenir les femmes aspirant à une carrière dans la cinématographie », a-t-il écrit. « Vous l’avez toujours traitée avec respect, en tant que membre de la famille AFI, et avez fait l’éloge de son talent dans la vie, qui a nourri le succès que nous commencions à peine à voir fleurir. Je voudrais demander à tous ceux qui cherchent à honorer sa mémoire avec des dons, dirigez vos dons vers ce fonds de bourses. Merci. «

Matthew a rompu son silence pour la première fois le lendemain de l’incident qui a également blessé Joel Souza, le réalisateur du film. S’adressant à Insider à propos de l’incident tragique, Matthew a déclaré qu’il n’avait pas de « mots pour communiquer la situation » et qu’il « ne serait pas en mesure de commenter les faits ou le processus de ce que nous vivons actuellement ». Matthew a ajouté qu’il apprécie « que tout le monde ait été très sympathique ». Il a conclu: « Je pense que nous aurons besoin d’un peu de temps avant de pouvoir vraiment résumer sa vie d’une manière facile à communiquer. »

L’homme de 42 ans a été tué dans un tragique accident à Bonanza Creek Ranch, près de la ville de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où Rust tourne, jeudi après-midi. Les détails restent flous, bien qu’il ait été confirmé que Baldwin a déchargé un pistolet à hélice. Pour le moment, le projectile impliqué dans la fusillade reste flou. Un e-mail de la section locale 44 de l’Alliance internationale des employés de scène théâtrale (IATSE) a affirmé que le pistolet à hélice contenait « une cartouche vivante », bien que ce rapport contredise les déclarations précédentes affirmant que le pistolet contenait des blancs. La production du film a été interrompue.

Baldwin, qui a coopéré avec les autorités dans le cadre de l’enquête en cours sur l’accident, a déclaré vendredi matin dans un communiqué que son « cœur était brisé ». Il a ajouté qu' »il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie » à Hutchins, « une épouse, une mère et une collègue profondément admirée ».