Le mari de Jamie Lynn Spears surpris en train de regarder l’Instagram de Britney Spears

Les fans ont rapidement appelé le mari de Jamie Lynn Spears, Jamie Watson, pour avoir consulté le compte Instagram de Britney Spears. La star de Zoey 101 a publié sur son propre compte sur les réseaux sociaux une photo d’elle debout devant un miroir en maillot de bain alors que son mari était assis à un bureau; cependant, c’est ce qu’il regardait sur son téléphone qui a attiré l’attention de tout le monde. Britney a récemment publié quelques photos seins nus, et entre ces images, elle a partagé un extrait d’un livre qui dit : “La gentillesse. Savez-vous ce qui m’excite vraiment ? Ce que je trouve incroyablement sexy ? La gentillesse.”

Lorsque Spears a partagé sa photo sur son compte de réseau social, les fans ont zoomé et ont remarqué que Watson regardait le message de Britney. “Ce n’est pas le mari de Jamie Lynn qui regarde la publication du livre entre les t de Britney, c’est embarrassant”, a écrit quelqu’un sur Twitter. Quelqu’un d’autre a allégué: “Le mari de Jamie Lynn a zoomé sur la citation du livre très rapidement lorsqu’il a remarqué qu’elle se tenait derrière lui”, faisant allusion au fait qu’il aurait pu regarder les images seins nus de Britney à l’origine. Quelqu’un d’autre a dit qu’il pensait que le couple était “obsédé” par la chanteuse, disant: “Jamie Lynn et son mari sont obsédés par Britney”, puis utilisant l’emoji au visage qui pleure et rit et le hashtag “Free Britney”.

Après le rendez-vous de Britney en juin où elle a parlé pendant près de 30 minutes de sa vie et de ce qu’elle a été sous une tutelle, elle n’a pas hésité à interpeller sa famille, ce qui a soulevé beaucoup de questions pour le public. Alors qu’elle a demandé que son père Jamie Spears soit démis de ses fonctions de conservateur, elle a depuis appelé sa sœur et la loyauté de sa mère a également été remise en question. Spears a récemment dû se défendre après que le public l’ait poursuivie pour avoir appelé son prétendu appartement sur la plage “le nôtre” alors que les fans pensaient que c’était vraiment celui de Britney.

“Je ne possède pas de condo et je peux vous assurer que personne ne m’a jamais acheté de place à la plage, car je préfère de toute façon mes vacances à la plage au Ritz”, a-t-elle déclaré selon Page Six. “FAIT SIMPLES. Vous devez tous arrêter d’atteindre.” TMZ a récemment rapporté que même si Britney n’était peut-être pas en règle avec sa mère, Lynne Spears, Lynne avait soutenu la décision de sa fille de retirer Jamie de son poste de conservatrice. Elle est même allée jusqu’à accuser les médecins de donner à sa fille des médicaments dont elle n’avait pas vraiment besoin, ce qui n’est pas loin de ce que Britney a allégué devant le tribunal lorsqu’elle a déclaré qu’elle avait été mise sous lithium contre son gré.