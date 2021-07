Le mari de Jamie Lynn Spears surpris en train de regarder l’Instagram de Britney

Jamie Lynn Spears vient de déposer un tas de photos de ses récentes vacances en famille au Ritz Carlton – et les fans de Britney Spears ont rapidement remarqué que sur une photo, son mari Jamie Watson peut être vu au premier plan, euh … apparemment en train de regarder L’Insta de Britney ? Voici le post en question :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Et si vous vous sentez trop paresseux pour glisser (même chose), voici la photo :

Instagram

Vous voyez le téléphone de Jamie ? On dirait qu’il a zoomé sur cette photo que Britney a publiée sur Instagram et qui dit “Gentillesse : tu sais ce qui m’excite ? Qu’est-ce que je trouve incroyablement sexy ? Gentillesse.”

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Britney – qui est en train de déposer une pétition pour mettre fin à sa tutelle oppressive – a récemment appelé sa famille, y compris Jamie Lynn, dans un long article sur Insta, écrivant en partie « Je n’aime pas que ma sœur se présente à une remise de prix et J’ai joué MES CHANSONS en remixes !!!!! Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessé !!!! tuer… pourtant les gens essaient encore !!!”

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Après la publication, Jamie Lynn a frappé Insta avec un selfie miroir sous-titré “Que la paix du Seigneur soit avec vous et votre esprit ️”, puis Britney a ensuite posté ce que beaucoup pensaient être une référence directe à Jamie Lynn, en disant ” Que le Seigneur enveloppe ton petit cul de joie aujourd’hui.” Jamie Lynn a ensuite changé sa légende pour simplement lire “✌🏻❤️”.

Jusqu’à présent, Jamie Lynn n’a pas commenté Jamie en train de regarder l’Insta de Britney, mais restez à l’écoute.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io