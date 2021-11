Le mari de Jenelle Evans, David Eason, arrêté pour CFA

L’ancienne star de Teen Mom 2, David Eason, a été arrêtée la semaine dernière pour avoir prétendument conduit avec les facultés affaiblies, entre autres accusations. Le département du shérif du comté de Columbus a déclaré au Sun qu’Eason, 33 ans, avait été arrêté vendredi soir dernier et accusé de CFA, de conduite avec permis révoqué et de possession d’un conteneur ouvert dans la zone passagers de la voiture. L’épouse d’Eason et ancienne star de Teen Mom 2, Jenelle Evans, n’a pas encore commenté l’arrestation.

Eason aurait été menotté vendredi soir et officiellement inculpé de plusieurs infractions au code de la route. Il a subi un test de sobriété sur le terrain qu’il a réussi, mais il doit toujours comparaître devant le tribunal le 9 février 2022. Des sources policières ont déclaré qu’Eason avait également été cité pour conduite avec une immatriculation expirée et pour conduite à une vitesse excessive. Il a été accusé de conduire avec son permis révoqué en juillet 2020, ce n’est donc pas sa première infraction.

Eason est l’une des stars les plus controversées de la franchise Teen Mom, ayant quitté la série peu de temps avant sa femme pour ses commentaires publics homophobes. Eason a été arrêté à plusieurs reprises depuis 2012, y compris plusieurs incidents de CFA et quelques crimes violents présumés. En 2016, il a été arrêté pour avoir violé une ordonnance de protection contre la violence domestique que son ex Olivia Leedham avait prise contre lui, et en 2020, il a été arrêté pour voies de fait avec une arme mortelle pour avoir prétendument frappé l’un des amis d’Evans à l’arrière de la tête avec la crosse d’une arme de poing.

Evans elle-même a révélé que la licence d’Eason avait été suspendue l’année dernière – apparemment par accident. Répondant au commentaire d’un fan sur l’une de ses vidéos TikTok, elle a écrit: « Comment perdez-vous une licence de pension alimentaire pour enfants non payée?! C’est la chose la plus stupide que j’ai jamais entendue. Dave avait un billet de ceinture de sécurité impayé. Dans l’état de Caroline du Nord , ils SUSPENDront votre permis jusqu’à ce que vous payiez vos billets. Il n’a donc jamais été révoqué et n’a été suspendu que pendant 2 jours. «

Selon un rapport de The Ashley’s Reality Roundup, Eason devait comparaître devant le tribunal vendredi pour une précédente infraction au code de la route. S’il ne s’est pas présenté ou n’a pas payé certains billets en souffrance, cela pourrait expliquer pourquoi son permis a été révoqué lorsqu’il a été arrêté vendredi soir. Quoi qu’il en soit, Eason a maintenant deux cas distincts ouverts – un dans le comté de Columbus, en Caroline du Nord, et un dans le comté de Pender, en Caroline du Nord.