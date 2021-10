Le mari de Jenelle Evans écrase une voiture lors d’une sortie en famille

in

Le mari de l’ancienne star de Teen Mom 2, Jenelle Evans, Davis Eason, est de retour dans l’actualité. Evans tournait récemment une vidéo pour sa chaîne YouTube lorsque Eason a écrasé leur voiture familiale. Leur fille de 4 ans, Ensley, était sur la banquette arrière au moment où Eason conduisait. Evans a mis en ligne la vidéo, la titrant accident de voiture et drame. Elle a mis en ligne la vidéo sur sa page le 24 septembre

Eason aurait heurté un autre véhicule. Dans la vidéo, Evans allègue qu’Eason a regardé derrière lui “deux fois” avant l’accident. Bien que la vidéo ne semble pas le montrer du tout regarder en arrière. Heureusement, toutes les personnes impliquées dans l’accident étaient en sécurité et n’ont pas été blessées.

“Hier a été le jour le plus chaotique pour moi de tous les temps”, a déclaré Evans dans la vidéo “Je n’ai pas continué à filmer hier, évidemment, après ce qui s’est passé … a une assurance. C’était la faute de David », a-t-elle poursuivi. “Il a regardé derrière lui deux fois dans la vidéo, comme vous l’avez vu, donc ce n’est pas comme s’il n’avait pas regardé du tout, mais il l’a fait et, oui. C’est arrivé.”

Dans une partie antérieure de la vidéo, Evans est vu en train de pleurer. Elle explique plus tard que sa camarade Teen Mom alun Farrah Abraham a été invitée au spin-off actuellement en production. Bien qu’Evans ait également été invité à participer. La série est un crossover spécial qui mettra en vedette de vastes membres de chaque franchise Teen Mom lors d’une retraite. Evans a refusé de participer parce qu’Eason ne le pouvait pas. Eason a eu ses propres problèmes avec le réseau. Il a été licencié de l’émission après avoir adopté une tangente homophobe sur Twitter en 2018.

Evans a continué dans la série mais a été libéré de la série un an plus tard après qu’Eason a tiré et tué leur bouledogue de compagnie. Elle a été remplacée par la star de Teen Mom Young & Pregnant, Jade Cline.