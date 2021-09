Le mari de Jenelle Evans menace de tirer sur un fan en réponse au commentaire sur le meurtre d’un chien

Le mari de Teen Mom 2, Jenelle Evans, David Eason, s’en est une nouvelle fois pris aux fans de l’émission de télé-réalité. Eason a partagé une photo du nouveau chien de la famille sur son compte Instagram, et un fan a commenté “Il est adorable. J’espère qu’il ne s’attaquera pas à votre enfant comme votre dernier chien, il reviendra avec une balle”, faisant référence au passé d’Eason. controverse après avoir tué le chien de la famille. Eason a fustigé En réponse, écrivant “Vous avez d— f—— raison, comme n’importe quoi ou n’importe qui d’autre qui essaie d’attaquer mes enfants. Y compris VOUS.”

La relation entre Evans et Eason est embourbée dans des allégations d’abus depuis des années et en 2019, Evans a brièvement quitté son mari après avoir tiré et tué le bouledogue français de la famille. L’incident a entraîné le retrait temporaire de leurs enfants du couple et le retrait d’Evans de Teen Mom 2. “David a tué mon chien Nugget parce qu’il s’est attaqué à mon enfant de 2 ans, Ensley. Il ne supporte pas ça. et ce sont ses convictions”, a déclaré Evans à Us Weekly à l’époque. “Il l’a juste prise et lui a tiré dessus dans les bois… à environ deux hectares de la maison.”

Malgré les inquiétudes de beaucoup, Evans soutient Eason. Elle lui a souhaité une bonne fête des pères, le remerciant pour son « amour » envers leur famille dans un message sur Instagram partagé au milieu de la controverse en cours concernant la relation de l’ancien de Teen Mom 2. Evans a partagé une photo de famille au bord de la piscine mettant en vedette Eason et trois de leurs quatre enfants combinés – la fille d’Eason, Maryssa, 13 ans, qu’il partage avec un ex; le fils d’Evans, Jace, 11 ans, qu’elle a eu avec son ex Andrew Lewis; et sa fille Ensley, 4 ans, qu’Evans et Eason ont accueillie en 2017. Le fils d’Evans, Kaiser, 6 ans, passe l’été avec son père, Nathan Griffith, il n’a donc pas été photographié avec le reste de la famille.

“#HappyFathersDay! Voir à quel point vous aimez notre famille est tellement incroyable pour moi, comparé à mon père bio”, a écrit Evans en légende de la photo. “Je ne savais pas ce que c’était que d’avoir une famille jusqu’à ce que je rencontre la vôtre. Vous n’êtes pas seulement le beau-père, mais celui qui a intensifié. Notre amour pour vous est sans fin et je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. .”