Le mari de Jessa Duggar, Ben Seewald, s’exprime sur le verdict de culpabilité de Josh Duggar

Le mari de Jessa Duggar Seewald, Ben Seewald, s’est exprimé après que son beau-frère Josh Duggar a été reconnu coupable jeudi d’avoir reçu et détenu du matériel d’abus sexuel d’enfants. Vendredi, Ben a partagé une déclaration sur les réseaux sociaux au nom de lui-même et de la sœur cadette de Josh, appelant à « des prières continues » pour la famille de Josh.

« Dès le moment où nous avons appris cette affaire contre Josh, nous avons prié pour que Dieu fasse connaître la vérité, quelle qu’elle soit, et que les faits soient suivis où qu’ils mènent », a-t-il commencé. « Nous sommes attristés au-delà des mots par les enfants exploités et maltraités dans des contenus pédopornographiques, et nous sommes reconnaissants envers notre système judiciaire qui punit de tels maux. »

« Nos cœurs se brisent pour la famille de Josh et nous vous demandons de continuer à prier pour eux dans le chagrin et la douleur insondables qu’ils endurent », a-t-il conclu. Josh a été initialement arrêté en avril pour avoir reçu et détenu du matériel pédopornographique, pour lequel il a plaidé non coupable. Le jury a déclaré l’ancienne star de 19 Kids and Counting coupable des deux chefs d’accusation, et l’ancienne star de télé-réalité encourt jusqu’à 20 ans de prison et 250 000 $ d’amende lorsqu’il sera condamné l’année prochaine.

Jessa a assisté à une journée du procès de Josh la semaine dernière et a été aperçue assise à côté de sa femme, Anna Duggar. Le père de Josh, Jim Bob Duggar, était également présent à certains moments, tout comme la sœur Jill Duggar Dillard et son mari Derick Dillard, et Joy-Anna Duggar Forsyth et son mari Austin Forsyth. Jill et Derick ont ​​également publié une déclaration jeudi, affirmant qu’ils avaient assisté au procès parce qu’on leur avait « tellement menti » qu’ils voulaient entendre les preuves par eux-mêmes.

« Après avoir vu toutes les preuves telles qu’elles ont été présentées, nous pensons que le jury a rendu un verdict juste aujourd’hui, conforme à la vérité au-delà de tout doute raisonnable », ont-ils poursuivi. « Les actions de Josh se sont propagées bien au-delà de l’épicentre de l’infraction elle-même. Les enfants ont des cicatrices, mais sa famille souffre également des retombées de ses actions. »

« Nos cœurs sont sensibles aux douleurs que la femme de Josh, Anna, et leurs sept enfants ont déjà endurées et continueront de subir à l’avenir. Ce procès a ressemblé plus à des funérailles qu’à toute autre chose. La famille de Josh a un long chemin à parcourir. Nous restez avec eux, nous prions pour eux, et nous chercherons à les soutenir comme nous le pouvons pendant cette période sombre », ont-ils conclu.