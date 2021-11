Le mari de Kamala Harris la défend contre les critiques

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La vice-présidente Kamala Harris a eu son lot de gaffes et de moments dignes d’intérêt depuis son arrivée sous les projecteurs nationaux et maintenant son mari pense qu’il a une explication à cela.

Le deuxième homme, Doug Emhoff, a pris la parole lors d’un forum sur l’égalité des sexes à Paris et a imputé une grande partie de ses critiques au fait qu’elle est la «première». Une déclaration qui couvre probablement son sexe et sa race, a rapporté Yahoo News.

« L’une des choses que j’ai apprises en étant marié à Kamala Harris, c’est qu’il est difficile d’être le premier dans tant de choses », a-t-il déclaré, selon le Washington Examiner. «Elle a dit une fois que briser les barrières impliquait de briser, et lorsque vous cassez quelque chose, vous vous coupez parfois, et lorsque vous vous coupez, vous saignez parfois. … Mais ça vaut le coup. »

Harris est la première femme et la première personne sud-asiatique et noire à occuper le poste de vice-président des États-Unis.

Depuis son entrée en fonction, Harris a fait l’objet de nombreuses critiques – sur son rôle de tsar à la frontière américano-mexicaine, n’ayant effectué qu’un seul voyage à la frontière sud, à une tentative apparente d’accent français tout en parlant avec des scientifiques parisiens cette semaine…

Harris a également rencontré le président français Emmanuel Macron au cours du voyage de cinq jours pour aider à rétablir les relations avec l’allié historique des États-Unis à la suite d’un accord sous-marin raté avec l’Australie qui a laissé la France de côté concernant son propre accord, a rapporté l’examinateur. Le président Biden a rencontré Macron à la fin du mois dernier.

« Je pense que nous partageons cette conviction que nous sommes au début d’une nouvelle ère, qui nous présente de nombreux défis, mais aussi de nombreuses opportunités », a-t-elle déclaré. « En m’appuyant sur la grande conversation que vous et le président Biden avez eue, j’attends avec impatience les prochains jours. Nous travaillerons ensemble et renouvellerons l’accent que nous avons toujours mis sur un partenariat.

Mais les commentaires de son mari interviennent après qu’elle a été largement critiquée pour avoir simulé un accent français lors de son voyage.

Cela s’est encore produit cette semaine lorsqu’elle est apparue en France et a enfilé un faux accident français qui est tombé à plat avec le public, a rapporté Fox News.

La vice-présidente Kamala Harris est devenue virale après sa visite dans un laboratoire COVID-19 à Paris pour avoir semblé utiliser ce que les critiques ont décrit comme un «accent français».

Au cours de son voyage à l’étranger en France, Harris a visité l’Institut Pasteur et a parlé aux côtés d’un groupe de scientifiques de l’alliance États-Unis-France sur la recherche scientifique.

Elle a également fait des commentaires sur la façon dont les politiciens devraient fonctionner davantage comme des scientifiques. Harris s’est ensuite tournée vers ce que font les politiciens, se moquant de la façon dont ils s’en tiennent toujours au «plan» sur lequel ils ont fait campagne – mais a semblé à plusieurs reprises changer son dialecte chaque fois qu’elle utilisait cette phrase.

« Au gouvernement, nous faisons campagne avec ‘The Plan’ », a-t-elle déclaré en commençant à utiliser son faux accent français. « T majuscule, P majuscule, ‘Le plan !’ Et puis l’environnement est tel que nous sommes censés défendre ‘Le Plan’ même lorsque la première fois que nous le déployons, il peut y avoir des problèmes et il est temps de réévaluer, puis de le refaire.

Kamala Harris utilise un faux accent français en parlant à des scientifiques français à l’Institut Pasteur de Paris.pic.twitter.com/skYkZhIGky – Le gauchisme (@LeftismForU) 10 novembre 2021

Cela survient également alors que les chiffres du sondage de Harris, comme ceux de son patron, le président Joe Biden, coulent comme le Titanic.

« Un an avant les élections de mi-mandat de 2022, les républicains détiennent une nette avance sur le scrutin du Congrès alors que la cote d’approbation du président Joe Biden tombe à un nouveau plus bas de 38% », a rapporté USA Today.

L’enquête, « réalisée de mercredi à vendredi, a révélé que le soutien de Biden s’était creusé parmi les électeurs indépendants qui ont livré sa marge de victoire sur le président Donald Trump il y a un an », a rapporté le journal, précisant que la cote d’approbation de Harris est même pire à 28%.

Plus de mauvaises nouvelles, selon le journal :

Près de la moitié des personnes interrogées, 46%, déclarent que Biden a fait un travail de président pire que prévu, y compris 16% de ceux qui ont voté pour lui. Les indépendants, par 7-1 (44%-6%), disent qu’il a fait pire, pas mieux, que prévu. Près des deux tiers des Américains, 64%, disent qu’ils ne veulent pas que Biden se présente pour un deuxième mandat en 2024. Cela inclut 28% des démocrates. L’opposition à Trump briguer un nouveau mandat en 2024 s’élève à 58%, dont 24% de républicains. Le taux d’approbation du vice-président Kamala Harris est de 28% – encore pire que celui de Biden. Le sondage montre que 51% désapprouvent le travail qu’elle fait. Un sur 5, 21%, est indécis. Les Américains soutiennent massivement le projet de loi sur les infrastructures que Biden est sur le point de signer, mais ils sont divisés sur la loi « Build Back Better » plus coûteuse et plus étendue qui est débattue au Congrès. Seulement 1 personne sur 4 affirme que les dispositions du projet de loi les aideraient, ainsi que leurs familles.