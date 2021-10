Le mari de Katey Sagal, Kurt Sutter, s’exprime sur son hospitalisation

Le mari de Katey Sagal, Kurt Sutter, prouve qu’il a toujours le sens de l’humour après l’accident et l’hospitalisation soudains de l’actrice. Sutter a partagé une mise à jour sur l’état de sa femme sur Instagram après avoir été renversée par une voiture alors qu’elle marchait dans les rues de LA.

« Elle est la seule à rapporter de l’argent en ce moment… alors je viendrai la chercher à l’hôpital plus tard, je l’emmènerai à cette audition de Danse avec les stars », a-t-il plaisanté en légende. L’ancienne co-star de Mayans MC de Sutter, Emilio Rivera, a envoyé ses meilleurs vœux à l’ancien de Sons of Anarchy. « Envoi de prières à la manière de Katey Brother, pour un prompt rétablissement, je suis désolé d’apprendre cette nouvelle », a-t-il écrit dans les commentaires.

Heureusement, elle n’a subi aucune blessure grave dans l’accident. Une source a partagé avec People qu' »elle ira bien et qu’elle pourra rentrer chez elle aujourd’hui » peu de temps après l’incident de vendredi. Le conducteur de la voiture a offert à Sagal de l’aide à l’époque avant qu’elle ne reçoive l’aide des premiers intervenants et ne soit transportée dans un hôpital voisin. Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête sur la situation. Les fonctionnaires ne croient pas que la drogue ou l’alcool étaient impliqués de part et d’autre. Aucune interpellation n’a encore été effectuée.

Sagal a récemment joué dans Rebel d’ABC, qui n’a été diffusé que pendant une saison sur le réseau. « L’annonce abrupte qu’il n’y aurait pas de saison 2 sur la base de la réponse de quatre diffusions a été un choc et un déchirement. » Sagal a écrit dans un post Instagram en mai. « Les choses prennent du temps à comprendre. Rebel raconte l’histoire d’une femme qui parle pour ce qui est juste, le spectacle a du cœur et un but, drôle et larmes, et nous, les acteurs, nous nous grattons tous la tête à l’inversion du soutien d’ABC. »

« Comme dirait Rebel, battez-vous pour ce que vous voulez, faites écouter les gens, et dans ce cas, si notre émission peut trouver un autre endroit plus approprié pour atterrir, nous ferons la danse heureuse. Sinon, nous avons tout donné et fait entendre nos voix, ce qui est le message derrière Rebel! Always Speak Up !! »