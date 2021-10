Le mari de la princesse Beatrice s’ouvre sur la méthode parentale pour élever sa fille Sienna | Royale | Nouvelles

Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi ont accueilli leur fille Sienna le mois dernier. M. Mapelli Mozzi, qui a également un fils Wolfie issu d’une relation passée, a déclaré qu’il n’y avait « rien de plus important » que d’élever des enfants.

Le promoteur immobilier italien a précédemment révélé qu’il utilisait la méthode décrite dans le livre How to Raise Successful People d’Esther Wojcicki.

S’exprimant en 2020, M. Mapelli Mozzi a déclaré au Financial Times : « Le meilleur livre que j’ai lu au cours de la dernière année est How to Raise Successful People d’Esther Wojcicki.

« Elle a trois filles accomplies : l’une est PDG de YouTube, l’autre est co-fondatrice et PDG de 23andMe, et la troisième est une anthropologue et épidémiologiste de premier plan.

« Il n’y a rien de plus important que d’élever et d’éduquer nos enfants et de bien le faire et elle y est parvenue en utilisant le mot TRICK : T pour confiance, R pour respect, I pour indépendance, C pour collaboration et K pour gentillesse.

« C’est un excellent conseil offert d’une manière non condescendante. »

Beatrice a donné naissance à elle et à la petite fille de M. Mapelli Mozzi le 18 septembre au Chelsea and Westminster Hospital de Londres.

Et au début de ce mois, Beatrice et M. Mapelli Mozzi ont annoncé qu’ils nommaient leur fille Sienna Elizabeth.

M. Mapelli Mozzi a jailli sur Instagram : « Notre vie ensemble ne fait que commencer, et j’ai hâte de voir toutes les choses incroyables qui nous attendent.

« Un immense merci à la sage-femme et à l’incroyable équipe du Chelsea and Westminster Hospital. »

Beatrice et M. Mapelli Mozzi se sont mariés en juillet 2020 lors d’un mariage de confinement après que leur cérémonie prévue a été reportée en raison de la pandémie.

Leurs familles se connaissent depuis des années et le couple a commencé à se fréquenter à l’automne 2018 après s’être à nouveau rencontrés au mariage royal de la princesse Eugénie.

Ils ont ensuite annoncé leurs fiançailles en septembre 2019 à la suite d’une romance éclair, avec M. Mapelli Mozzi proposant lors d’un voyage en Italie.

La sœur cadette de Béatrice, Eugénie, a donné naissance à son premier enfant, August, plus tôt cette année.

Les frères et sœurs seront ravis d’avoir leurs enfants si proches en âge et de partager l’expérience d’être mères pour la première fois.