Le mari de la princesse Eugénie, Jack Brooksbank, obtient un nouvel emploi

Au fur et à mesure des scandales de la famille royale, la sortie en yacht de Jack Brooksbank avec des femmes seins nus s’enregistre à peine (ce qui en dit long sur la liste actuelle des scandales de la famille royale, TBH). Si vous avez raté l’histoire quand elle a éclaté, c’était en gros ceci : plus tôt ce mois-ci, des photos ont fait le tour du mari de la princesse Eugénie traînant sur un yacht à Capri avec une bande d’amies très attirantes et à peine vêtues.

Les tabloïds n’ont pas tardé à faire les gros titres, mais il y avait une explication : Jack était en voyage de travail dans le cadre de son travail d’ambassadeur de la marque pour la tequila Casamigos, qui parrainait le gala de l’UNICEF à Capri. Ces amies sur le yacht comprenaient la directrice mondiale des événements et des partenariats de Casamigos, Rachel Zalis, ainsi que les invités Erica Pelosini et Maria Buccellati.

Et FWIW, non seulement les amis de Jack l’ont défendu après la sortie des photos, mais sa belle-mère, Sarah Ferguson, a également apporté son soutien.

“C’est juste un super-héros dans mon livre, et c’est un père formidable, un mari fabuleux, et il n’est jamais devant la maison, il aime toujours être à l’arrière”, a déclaré la duchesse d’York à The One Show de BBC One (via Just Jared). « Donc, pour eux, faire cette histoire est complètement fabriqué. Il travaille comme ambassadeur pour Casamigos, et il faisait son travail, et donc je pense qu’il est vraiment important que nous clarifions cela pour l’amour de Jack. »

Malgré tout le soutien, les jours de Jack en tant qu’ambassadeur à temps plein de la marque de tequila semblent être comptés. Selon le Daily Mail, il est sur le point de se lancer dans la comptabilité. Le père de Jack, George Brooksbank, est un grand compte et s’est retiré du travail après sa bataille contre COVID-19 et, apparemment, Jack se prépare à devenir directeur de l’entreprise familiale, Pangea Land And Property Limited.

“Maintenant que son père a pris sa retraite, il est temps pour Jack de prendre le relais et d’assumer un rôle plus sérieux pour soutenir sa famille”, a déclaré un initié royal au Mail.

Il n’est pas clair si Jack continuera à travailler avec Casamigos dans une certaine mesure ou si son nouveau contrat sérieux exigera 100% de son attention professionnelle.

