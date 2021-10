Le mari de la princesse Eugénie révèle le tunnel secret du palais à un bar

Jack a précisé que jusqu’à présent, il n’avait pas utilisé le tunnel mais qu’il aimerait l’essayer. Le Dukes Bar est situé dans un hôtel du même nom à Mayfair. En fait, le bar est célèbre pour servir l’un des meilleurs martinis au monde.

(Hôtel Dukes)

Si la déclaration de Jack est vraie, ce ne serait pas le La seule propriété royale britannique à disposer d’un passage secret. Auparavant, il avait été annoncé que la salle appelée Chambre darwing blanche de Buckingham Palace, où la reine organise de petits rassemblements avec des invités clés avant les grands événements a aussi un tunnel caché.

LONDRES, ANGLETERRE – 23 JUIN : le prince Charles, prince de Galles, assiste à une réunion du Prince’s Trust Group au St James Palace le 23 juin 2021 à Londres, en Angleterre. La réunion a pour but de discuter du rapport « L’avenir du travail » et de ses implications pour les jeunes du monde entier. Le Prince’s Trust Group est désormais actif dans 18 pays à travers le monde et a aidé plus d’un million de jeunes à transformer leur vie, à démarrer une carrière et à lancer des entreprises. Au Royaume-Uni, The Trust a travaillé dur pour soutenir les jeunes dans des secteurs en croissance tels que le numérique, le vert, la technologie et la santé et les services sociaux. (Photo de Tim P. Whitby – WPA Pool / .) (.)