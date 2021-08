Le mari de la star de ‘Real Housewives’ demande le divorce au milieu d’un scandale de plusieurs millions de dollars

Noella Bergener n’a même pas encore fait ses débuts dans Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange et elle est déjà au milieu du drame dans sa vie personnelle. Le mari de Bergener, l’avocat spécialisé dans les dommages corporels en Californie du Sud, James Bergener, aurait demandé le divorce à Porto Rico. James aurait également dû à l’IRS et à la Californie près de 6 millions de dollars d’arriérés d’impôts, une nouvelle qui a “choqué” Bergener.

James a demandé le divorce de Bergener la semaine dernière à Porto Rico, selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ. Le couple s’est marié en juin 2020 et a un fils de 2 ans. Bergener a été “aveuglé” par le dossier, ont déclaré des sources à TMZ, mais les deux ne vivent plus ensemble dans le comté d’Orange, en Californie. Bergener n’a pas directement commenté le divorce sur Instagram, mais elle a partagé une vidéo d’elle-même dans une piscine vendredi avec la légende “prendre soin de soi”. Elle a également mis à jour sa biographie Instagram pour lire: “Pas si heureuse femme au foyer à Sweet James Sr.”

Le divorce intervient quelques semaines seulement après que Radar Online a rapporté que James devait à la Californie et à l’IRS des millions de dollars d’impôts. En juin, un privilège fiscal fédéral accusait James de ne pas avoir payé 1 878 438 $ d’impôts en 2018 et 2 166 680 $ pour 2019. L’État de Californie a également déposé un privilège fiscal contre James le 7 juillet, notant qu’il n’avait pas payé 1 851 225,04 $ d’impôts pour 2018 et 2019. Sa dette fiscale totale s’élève à 5 896 343,04 $. L’adresse sur les deux privilèges est l’adresse du cabinet d’avocats de James.

Après que le blog AllAboutTRH ait publié sur le privilège fiscal sur Instagram, Bergener a déclaré qu’elle était “choquée” d’apprendre les privilèges une semaine seulement avant le début du tournage. “J’étais tout aussi choquée et dégoûtée de l’apprendre une semaine avant le tournage… et pas de mon mari”, a-t-elle écrit en réponse à la publication Instagram du blog. “Mon mariage a été un combat tous les jours depuis. Je suis très ouverte sur mon parcours et j’examine toutes les options pour régler les dettes de mon mari. Restez à l’écoute et s’il vous plaît gardez-moi dans vos prières pendant cette période difficile pour moi et ma jeune famille. “

Bergener devrait apparaître dans Bravo’s Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange Saison 16, aux côtés d’autres nouveaux membres de la distribution, le Dr Jen Armstrong et Nicole James. Bergener et James étaient amis avec Braunwyn Windham-Burke, qui a joué dans les saisons 14 et 15 avant qu’elle ne débute la série. Heather Dubrow, Shannon Storms Beador, Gina Kirschenheiter et Emily Simpson devraient également jouer dans la saison 16.

Bergener a déclaré aux fans qu’elle n’était plus amie avec Windham-Burke. “C’était une grande amitié jusqu’à ce que ça ne l’ait pas été. J’ai voulu l’appeler tellement de fois depuis notre mauvaise rupture mais sans confiance, tu n’as rien”, a-t-elle écrit dans un commentaire sur Instagram. “Je vous souhaite bonne chance à vous et aux vôtres.”