Le mari de la star de ‘RHOA’ NeNe Leakes, Gregg Leakes, se souvient d’un phare qui a réuni les acteurs au milieu de la tension

Le mari de NeNe Leakes, Gregg Leakes, est décédé mercredi des suites d’un cancer du côlon à l’âge de 66 ans – et alors qu’il apparaissait régulièrement dans l’émission souvent controversée “Real Housewives of Atlanta”, beaucoup parmi le cercle de la réalité vénéraient l’investisseur immobilier comme un phare d’objectivité.

“J’ai le cœur brisé par le décès de Gregg Leakes, un homme merveilleux”, a écrit le producteur exécutif de Bravo TV, Andy Cohen sur Twitter après la nouvelle. “Je l’ai appelé en plaisantant” Pasteur Leakes “mais en vérité, il était une voix forte de la raison et imposait un grand respect à toute l’équipe #RHOA. J’envoie amour et force à @neneleakes et à toute la famille Leakes.”

Gregg avait en fait épousé NeNe Leakes deux fois au cours de sa vie – d’abord en 1997, et de nouveau en 2013 après un divorce en 2011. Il a commencé à apparaître sur “Real Housewives of Atlanta” aux côtés de sa femme en 2008, continuant à apparaître jusqu’en 2019. En 2013, leur deuxième mariage a été présenté dans l’émission dérivée “I Dream of NeNe: The Wedding”.

Son combat déchirant contre le cancer a été relaté dans l’émission alors qu’il subissait une intervention chirurgicale en 2018 pour retirer une partie de son côlon.

GREGG LEAKES, LE MARI DE ‘RHOA’ STAR NENE LEAKES, MORTE D’UN CANCER DU COLON A 66 ANS

Le mari de NeNe Leakes, Gregg Leakes, à gauche, est décédé d’un cancer du côlon, a confirmé Fox News. Il avait 66 ans. (Prince Williams/WireImage)

Beaucoup d’anciens partenaires de “RHOA” de NeNe se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour honorer Gregg et parler à l’homme qu’il était, y compris son ennemie fréquente Kim Zolciak Biermann, dont la querelle avec NeNe s’est déroulée à la fois dans la télé-réalité et dans la sphère publique.

“Toujours la voix de la raison”, a-t-elle écrit sur une photo partagée dans son histoire Instagram. “Je vous envoie tout mon amour à @neneleakes et à votre famille.” Zolciak Biermann a également partagé une autre photo de Gregg aux côtés de son mari, Kroy Biermann.

‘RHOA’ ALUM NENE LEAKES DIT QUE LE MARI GREGG EST ‘TRANSITIONNER DE L’AUTRE CTÉ’ AU MILIEU DE LA BATAILLE CONTRE LE CANCER

Cynthia Bailey a écrit sur son histoire Instagram, “Le cœur brisé par le décès de @greggleakes. Prier pour @neneleakes et sa famille.”

“Mon cœur et mes prières accompagnent la famille Leakes pendant leur perte. Greg Leakes était une âme gentille et douce et il manquera vraiment à beaucoup. Que la famille trouve paix et réconfort pendant cette période difficile”, a ajouté Shereé Whitfield. Twitter.

Le producteur exécutif de “Real Housewives of Atlanta”, Andy Cohen, a écrit sur Twitter qu’il avait appelé le mari de NeNe Leakes “Pastor Leakes” pour sa capacité à être la “voix de la raison parmi ses camarades”. (Photo de Paras Griffin)

Teresa Giudice, star de “Real Housewives of New Jersey”, a écrit: “Je suis vraiment désolée pour votre perte, mon cœur va à vous et à toute votre famille. Je vous envoie de l’amour. Repose en paix Gregg”, tandis que son ex-mari, Joe Giudice a commenté le message de son ex-femme en écrivant : “Mes condoléances à vous et à la famille.”

NENE LEAKES QUITTE LES ‘VRAIES FEMMES AU FOYER D’ATLANTA’

L’ancienne franchise Dina Manzo a ajouté: “Tellement triste. C’était un homme si gentil. Envoyant des prières de guérison @neneleakes.”

Gregg est rentré paisiblement chez lui alors qu’il était entouré de sa famille, le publiciste et ami de longue date de la famille Ernest Dukes a confirmé à Fox News.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Aujourd’hui, la famille Leakes souffre profondément, le cœur brisé”, lit-on dans l’in memoriam de Dukes, selon des informations. “Après une longue bataille contre le cancer, Gregg Leakes est décédé paisiblement dans sa maison entouré de tous ses enfants, de ses proches et de sa femme Nene Leakes.”

“Nous vous demandons de prier pour la paix et la force sur leur famille et de leur permettre de pleurer en privé pendant cette période très très difficile”, ajoute la note.