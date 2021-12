Le mari de la star de ‘RHOBH’ Dorit Kemsley, PK Kemsley, arrêté pour conduite en état d’ivresse 1 mois après une invasion de domicile

Le mari de Real Housewives of Beverly Hills, Paul « PK » Kemsley, a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies le mois dernier, a confirmé son avocat à PEOPLE. Le mari de la star de Bravo Dorit Kemsley a été initialement arrêté le 23 novembre, comme le rapporte pour la première fois le Daily Mail, lorsqu’il a été arrêté sur la 101 à Los Angeles par la California Highway Patrol.

Le gestionnaire de talents de 54 ans aurait fait exploser un taux d’alcoolémie de 0,081 lors d’un alcootest administré par la police, qui dépassait la limite légale de 0,08 et a été emmené au poste de police. Environ une heure plus tard, il aurait pris un autre éthylotest et aurait soufflé un 0,073, puis aurait été ramené chez lui par les autorités.

L’avocat de PK, Alan Jackson, a confirmé le rapport dans une déclaration à PEOPLE. « PK a été arrêté et cité le 23 novembre pour suspicion de conduite en état d’ivresse », a-t-il déclaré au média. « Alors qu’il était avec un collègue de travail, PK a bu un verre de vin avec le dîner. À la suite d’un contrôle routier, il a été déterminé qu’il était peut-être proche de la limite légale. Il regrette de ne pas avoir pris un autre moyen de transport pour rentrer chez lui ce soir-là. PK prend les allégations très au sérieux et a pleinement coopéré avec les autorités. » Jackson a conclu en soulignant que l’incident était le « premier et le seul » du genre dans la « longue histoire de conduite » de PK et que son client avait « appris une leçon précieuse ».

L’arrestation de PK est intervenue un mois seulement après que sa femme Dorit a été victime d’une invasion de domicile au domicile familial d’Encino alors qu’il était à Londres. La star de Real Housewives dormait à la maison, tout comme son fils de 7 ans Jagger et sa fille de 5 ans Pheonix, dans la nuit du 27 octobre lorsque trois intrus ont fait irruption dans la maison.

Le département de police de Los Angeles a déclaré dans un communiqué de presse à l’époque que « la victime se trouvait dans la résidence à ce moment-là et a été accueillie par les suspects. La victime avait peur et s’est conformée aux exigences du suspect en les dirigeant vers des objets de valeur. Les suspects a pris des sacs à main, des bijoux et des montres avec une perte monétaire importante et a fui l’endroit dans un camion noir. »