Le mari de l’actrice a été arrêté alors qu’elle était hospitalisée pour de graves agressions physiques

Le mari d’une actrice bien-aimée de Bollywood a été arrêté et fait face à des accusations après l’avoir agressée. Le mari de Poonam Pandey, Sam Bombay, a été placé en garde à vue par la police de Mumbai plus tôt en novembre après que l’actrice a déposé une plainte pour agression contre lui, a confirmé le Times of India. Pandey aurait été hospitalisée pour des blessures à la tête, aux yeux et au visage.

Pour le moment, les détails de l’incident restent flous. L’état de Pandey est également inconnu pour le moment. Au dernier rapport, l’actrice, connue pour ses rôles principaux dans des titres tels que Nasha et Touch the Fire, était toujours hospitalisée. Elle n’a pas publié de déclaration pour le moment. La police de Mumbai, quant à elle, a confirmé dans un communiqué via ANI, « l’affaire a été enregistrée contre Sam Bombay en vertu des articles du Code pénal indien (IPC). L’actrice a été grièvement blessée à la tête, aux yeux et au visage ». Selon le Times of India, une enquête sur l’incident est en cours.

Il s’agit de la deuxième arrestation de ce type pour Bombay, qui a également été placé en garde à vue en septembre 2020, quelques jours seulement après son mariage avec Pandey. Les deux hommes étaient en lune de miel à Goa lorsque l’incident s’est produit. Pandey a déposé une plainte contre Bombay pour l’avoir agressée, agressée et menacée. Bombay a été arrêté à Goa peu de temps après. Pour cet incident, Bombay a été condamné en vertu des articles 353 (causant des blessures), 353 (insulte) 506 (intimidation criminelle) et 354 (outrage à la pudeur) du Code pénal indien.

S’adressant au Times Of India, Pandey a déclaré que sa relation avec Bombay avait toujours été « abusive ». Elle a dit à propos de l’incident, « notre dispute a dégénéré et il a commencé à me frapper. Il m’a étranglée et j’ai pensé que j’allais mourir. Il m’a frappé au visage, m’a tiré par les cheveux et m’a cogné la tête contre le coin du lit . Il s’est agenouillé sur mon corps, m’a cloué au sol et m’a agressé. D’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à me libérer et à me précipiter hors de la pièce. Bien que Pandey ait initialement déclaré qu’elle envisagerait de quitter Bombay, les deux se sont réconciliés plus tard.

Pnadey est apparue dans des films en hindi, kannada et télougou tels que Love Is Poison et Malini & Co. Elle a fait ses débuts à Bollywood en 2013 dans le film d’Amit Saxena Nasha. Bombay, quant à lui, est un réalisateur, producteur et monteur qui a réalisé des clips vidéo pour des chansons telles que « Gal Ban Gayi » et « Befikra », avec Tiger Shroff et Disha Patani. Les deux se sont mariés lors d’une cérémonie privée à Mumbai le 10 septembre 2020 après s’être fréquentés pendant plusieurs années.