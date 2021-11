Le mari de Meadow Walker, Louis, lui rend un doux hommage d’anniversaire 2 semaines après leur mariage

Deux semaines seulement après qu’elle ait marché dans l’allée et qu’elle ait dit « oui », Meadow Walker a célébré une autre occasion spéciale. Le jeudi 4 novembre, Walker, la fille de feu l’acteur de Fast & Furious Paul Walker, a eu 23 ans, et son mari, Louis Thornton-Allan, n’a pu s’empêcher de marquer adorablement l’anniversaire de sa femme avec une série de doux réseaux sociaux. hommages.

Thornton-Allan a lancé les célébrations de l’anniversaire de sa femme tôt jeudi matin avec une publication partagée sur son histoire Instagram. Annonçant que sa femme était la « fille d’anniversaire », il a partagé une photo idiote de lui-même de Walker, revenant plus tard sur son histoire Instagram pour montrer à Walker un peu plus d’amour avec une série d’autres photos non sous-titrées du modèle. Lorsqu’il a partagé une photo de Walker en train de dîner dans un restaurant, il a écrit: « Le cœur est si plein », ajoutant une série de photos du jour de leur mariage, « 4 EVERRRRR ». Il a également semblé offrir à Meadow un ensemble LEGO Star Wars Millennium Falcon.

Les célébrations d’anniversaire ont eu lieu deux semaines seulement après que le couple a confirmé qu’il avait franchi une étape importante dans leur relation lorsqu’ils se sont mariés. Walker et Thornton-Allan se sont mariés sur une plage en République dominicaine, les jeunes mariés partageant la nouvelle passionnante avec les fans sur les réseaux sociaux le 22 octobre, bien qu’ils aient été aperçus portant des alliances dans un selfie que Walker a partagé le 11 octobre. Walker a partagé le news sur Instagram avec une vidéo soulignant le jour mémorable, qu’elle a légendé, « nous sommes mariés ». Elle a également partagé une collection de photos avec ses amis, ajoutant une photo d’elle-même et de Thornton-Allan tenant le certificat de mariage.

Pour son grand jour, Walker portait un design personnalisé du directeur créatif de Givenchy, Matthew Williams, un ami proche de Walker. Elle a marché dans l’allée aux côtés de Vin Diesel, qui a joué aux côtés de son père dans la célèbre franchise de films Fast & Furious. Dans les années qui ont suivi la mort tragique de son père, Diesel est restée une figure importante de sa vie.

Walker et Thornton-Allan ont rendu public leur relation début juillet. À l’époque, Thornton-Allen a posté une photo des deux ensemble blottis sur un canapé avec la légende « meilleur ami ». Peu de temps après, Walker a partagé une photo d’elle tenant son visage sur son histoire Instagram le 12 juillet. Un mois plus tard, l’heureux couple a révélé qu’ils étaient fiancés, Walker en août montrant sa bague de fiançailles dans une vidéo Instagram d’elle nageant dans la piscine.