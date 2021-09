Le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, plaide coupable d’une accusation de délinquant sexuel

in

Crédit photo : Nicole Alexander / CC par 3.0

Le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, a plaidé coupable pour ne pas s’être enregistré en tant que délinquant sexuel après avoir déménagé en Californie.

Petty s’est enregistré en tant que délinquant sexuel dans la base de données California Megan’s Law. Le procureur de Los Angeles a abandonné leurs accusations, mais l’accusation du ministère de la Justice était toujours en vigueur. Après avoir plaidé coupable à des accusations fédérales, il comparaîtra devant le tribunal le 24 janvier 2022 pour la détermination de la peine. L’accusation d’avoir omis de s’inscrire comme délinquant sexuel est passible d’une peine minimale de cinq ans de liberté surveillée.

Kenneth Petty a été reconnu coupable de tentative de viol en 1994 à New York. La police a découvert que Petty n’avait pas informé les autorités de New York lorsqu’il a déménagé et ne s’était pas enregistré en Californie, où il vivait maintenant. La femme qui a accusé Petty de tentative de viol en 1994 a déposé une plainte contre le couple.

Jennifer Hough allègue que le couple s’est livré à l’intimidation de témoins, au harcèlement, à l’imposition intentionnelle de détresse émotionnelle et plus encore. Elle dit que Minaj a fait pression sur elle pour qu’elle se rétracte et a proposé d’envoyer à sa fille un message d’anniversaire personnalisé si elle donnait suite. Quand cela ne suffisait pas, Hough allègue que le rappeur lui a offert un paiement unique de 20 000 $ pour se rétracter.

Minaj a également fait l’objet d’un examen plus tôt cette semaine en raison de ses tweets. « Ils veulent que vous vous fassiez vacciner pour le Met. Si je me fais vacciner, ce ne sera pas pour le Met », a tweeté le rappeur. «Ce sera une fois que j’aurai l’impression d’avoir fait suffisamment de recherches. Je travaille là-dessus maintenant. En attendant, mes amours, soyez prudents. Portez le masque avec deux ficelles qui agrippent votre tête et votre visage. Pas si lâche », a écrit Minaj.

Minaj a également partagé les affirmations selon lesquelles son cousin avait reçu le vaccin et était devenu impuissant. Les affirmations sont devenues virales sur les réseaux sociaux et le CDC y a répondu avec des informations sur la page du vaccin COVID-19. Le CDC affirme qu’il n’y a “actuellement aucune preuve que des vaccins, y compris les vaccins COVID-19, causent des problèmes de fertilité chez les femmes ou les hommes”.

Beaucoup de ses fans l’ont implorée d’arrêter de diffuser de la désinformation via les réseaux sociaux. Minaj a également laissé entendre dans un tweet qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 alors qu’elle se préparait pour les VMA. « Savez-vous ce que c’est que de ne pas pouvoir embrasser ou tenir votre petit bébé pendant plus d’une semaine ? Un bébé qui n’est habitué qu’à sa maman ? écrit le rappeur.