Le mari de Nicki Minaj poursuit pour faire retirer son nom du registre des délinquants sexuels .

De nouveaux documents juridiques révèlent que Nicki Minajle mari de Kenneth Petit poursuit non seulement l’État de New York, mais également sa division des services de justice pénale pour que son nom soit complètement retiré du registre des délinquants sexuels, selon TMZ.

Petty affirme qu’en octobre 2004, lorsqu’il a été incarcéré, il n’a jamais été avisé d’une audience sur le registre et n’a donc jamais eu sa chance devant le tribunal pour le contester.

“L’audience a offert l’occasion de contester le niveau de risque qui lui était assigné – il était à l’époque classé comme délinquant sexuel de niveau 2 – mais le problème est que Petty prétend qu’il n’en a jamais eu connaissance”, rapporte TMZ.

Le seul problème avec ses affirmations est qu’il y a clairement une signature « Kenny Petty » au bas de l’avis. Mais il fait valoir que la signature est une contrefaçon car l’avis a été envoyé à une ancienne adresse et il a été incarcéré.

Même s’il dit qu’il n’a rien signé, il note que celui qui a signé en son nom a également répondu sur le document qu’il n’assisterait pas à l’audience. Donc, selon le nouveau procès, dans tous les cas, le droit constitutionnel de Petty à une procédure régulière n’a jamais été pleinement respecté.

Les documents judiciaires obtenus par la publication indiquent également qu’en raison de son inscription au registre des délinquants sexuels, il a non seulement été soumis à une humiliation publique continue, mais a également subi d’importantes pertes financières. Son équipe juridique demande maintenant que son nom soit rayé de la liste des délinquants sexuels de New York.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Petty et Minaj ont tous deux été giflés par la femme qu’il a été reconnu coupable d’avoir tenté de violer dans les années 90.

En 1995, Petty a été reconnu coupable de tentative de viol au premier degré sur un adolescent de 16 ans. Jennifer Hough — tous deux étaient adolescents au moment de l’agression. Hough affirme qu’elle a été harcelée par les Petty depuis que le couple a commencé à sortir ensemble en 2018.

Nicki Minaj et Kenneth Petty assistent au défilé Marc Jacobs Automne 2020 (Photo de Jamie McCarthy/. pour Marc Jacobs)

Hough accuse la star du hip-hop et son mari de l’avoir directement et indirectement menacée et harcelée. Elle affirme également que Minaj a tenté de la soudoyer pour l’empêcher de discuter de l’incident.

L’épreuve a été si stressante émotionnellement pour Hough qu’elle intente maintenant une action en justice.

Selon les documents juridiques, Hough note que la rappeuse a publiquement proclamé que son mari était “accusé à tort” et a proposé de voler Hough à Los Angeles pour changer son histoire après que Petty a été arrêté pour ne pas s’être enregistré en tant que délinquant sexuel. Hough dit qu’après avoir refusé, elle et sa famille “ont subi une attaque d’appels harcelants et de visites non sollicitées”.

Minaj aurait également demandé à ses associés de contacter le frère de Hough et d’offrir un paiement de 500 000 $ en échange de la coopération de sa sœur.

“J’espère que la vérité sortira, et tout ce qui vient de cette vérité, qu’elle le soit”, a déclaré Hough dans un article d’enquête publié plus tôt cette année. “Après tout ce qui s’est passé, c’est comme si ces gens étaient prêts à me sacrifier pour que ce gars puisse rester aux yeux du public”, a-t-elle ajouté. “J’ai l’impression que ma famille était prête à me sacrifier.”

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !