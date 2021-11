Le mari de Paris Hilton, Carter Reum a une fille secrète

Mari de Paris Hilton Carter Reum a une fille secrète. La fille a déjà 9 ans et il n’a aucune relation père-fille avec la petite fille. SCANDALE !! DRAME!!! Eh bien, je ne sais pas si c’est un scandale mais il semble qu’ils veuillent le signaler.

Le rapport vient de Pagesix et c’est un drame qu’on ne peut imaginer. Il dit que le nouveau mari de l’héritière de l’hôtel, Carter Reum a une fille illégitime et cela n’avait pas été révélé avant, vous savez, c’était un secret. Selon la source, Carter n’a vu la fille (maintenant âgée de 9 ans) qu’à sa naissance et c’est tout.

La mère de la fille du mari de Paris Hilton s’appelle Laura Bellizzi, et devine quoi? C’est une star de télé-réalité qui est apparue dans l’émission VH-1 « Secrets of Aspen » (est-ce son secret ?). La femme est née à Chicago et vit en Californie avec la fille. Elle est brièvement sortie avec Mel Gibson.

Ils disent que seules les personnes proches le savent depuis 10 ans. Carter soutient la fille, mais n’a pas de relation père-fille traditionnelle avec elle, mais l’a soutenu depuis sa naissance et continuera de le faire.

Le rapport indique que le millionnaire capitaliste a signé un document admettant qu’il était le père de l’enfant, bien qu’il n’ait jamais passé de test de paternité, les documents juridiques présentés l’année dernière et vus par The Post le prouvent.

Mais vient le DRAME ! Souviens-toi que la fille a 9 ans, d’accord ?

La source assure que la petite fille s’est sentie « affectée » en voyant toute la couverture médiatique du mariage de Reum et s’est sentie « exclue de la vie de son père ».

« En outre, il a vu les rapports de Paris et de Carter sur le fait de fonder une famille. Elle se sentait énormément rejetée et laissée de côté. Elle veut avoir une relation avec lui », précise la source.

WTF ? Vraiment? Mais il y a plus, la fille veut juste « rencontrer son papa », dit la source.

« Elle veut vraiment terminer les pièces manquantes de son puzzle. »

VRAIMENT? Les pièces manquantes de votre puzzle… omg !

« Elle est à un âge où s’identifier est très important, et les enfants veulent savoir qui ils sont et d’où ils viennent. C’est important pour lui de l’aider avec ça. »

La source poursuit en disant :

« Il ne s’agit pas de (Reum) ou de la mère. Il s’agit de rendre la fille entière. C’est une fille absolument incroyable. Il a beaucoup d’amour à donner. Et elle veut le lui donner, à sa famille et à qui il choisit d’aimer. »

Ce est à dire! « La fille » veut faire partie de la vie de la nouvelle épouse de son papa, Paris Hilton ! DING ! DING ! DING !!!

Une deuxième source (parce que dans ces histoires il y a toujours une foule qui raconte une partie, vous savez) dit que la fille a non seulement eu des difficultés à gérer l’absence de son père dans sa vie, mais cela l’a aussi affectée émotionnellement de tout voir la publicité autour du mariage de Reum et Paris.

OMG! Sérieusement, la mère ne sera pas affectée par tout cela. WTF ?

« Je ne peux pas commencer à décrire la douleur qu’elle ressent » – a déclaré la deuxième source. «Elle est maintenant à un âge où elle est consciente et veut que sa famille paternelle l’écoute et apprenne à la connaître. Il ne peut pas la réclamer ou l’aimer, mais elle le réclame et l’aime lui et sa famille. »

Mon Dieu, quel drame, on dirait quelque chose d’une émission de télé-réalité… Oh, attends…

Dans le rapport, il dit que Carter a toujours été clair avec Paris à ce sujet, ce n’est pas comme si le pauvre n’en avait aucune idée. Paris savait depuis le début pour la fille, d’accord? Oh, et le rapport se termine en disant que Bellizzi a refusé de commenter la question.. Bien sûr! Ne croyez pas que c’est elle qui l’a lâché à la presse.

Quoi de neuf ! c’est la rumeur, le mari de Paris Hilton, Carter Reum a une fille secrète. SCANDALE !!! DRAME!!!