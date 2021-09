Le mari de Pink, Carey Hart, partage une douce photo du premier jour d’école maternelle de son fils Jameson

Être parent pendant une pandémie est semé d’embûches, alors les parents font de leur mieux pour encourager leurs enfants à traverser tout cela. Parmi ces parents se trouvent la pop star Pink et son mari Carey Hart, et Hart a partagé une photo de leur fils Jameson, 4 ans, sur son Instagram. Jameson était masqué et prêt pour son premier jour d’école, et l’ancien coureur de motocross était prêt à mettre son fils en avant.

“Le premier jour de préscolaire de Jameson”, a écrit Hart à côté de l’adorable photo. “Il pousse comme une mauvaise herbe !!!!! Tellement fier de toi, lil man.”

Hart partage beaucoup en ligne sur le fait d’être papa. En juin, il a partagé quelques photos et une vidéo de sa fille de 10 ans Willow Sage et Jameson en train de basculer absolument dans leur ascension. Il a également noté que Willow était si rapide qu’il avait du mal à prendre des photos d’elle avant qu’elle n’atteigne le sommet.

“Nos enfants sont noueux”, a écrit Hart dans le message. Utilisant les surnoms des enfants, Hart a poursuivi en disant: “Willz et jamo font de l’escalade en plein air pour la première fois. Willz travaillait rapidement sur ce visage de 100 pieds, et il était difficile d’avoir des photos d’elle puisqu’elle chargeait le sommet. Découvrez sa position sur ces photos. Jamo m’a époustouflé par la façon dont il a chargé ce rocher.

Récemment, Pink s’est assise pour une interview avec l’émission Today et a parlé de la parentalité, disant qu’elle avait été “surprise” de voir à quel point elle aimait être maman. Je ne voulais pas vraiment être maman”, a avoué la chanteuse. “Je ne voulais pas être maman. Mais ce n’était tout simplement pas sur ma liste de choses à faire.”

Pink a partagé que c’était l’expérience de la naissance de Willow qui avait vraiment changé sa perspective. “J’avais Willow et, mec, ce dicton de” regarder votre cœur sortir de votre corps “. C’est vraiment ce que l’on ressent.”

Dans une autre interview récente, Pink a partagé ce que c’est que d’être sur cette route avec ses enfants, avouant que ce n’est pas facile. “Tourner avec des enfants est impossible – et j’ai fait l’impossible”, a-t-elle déclaré à PEOPLE. “Pendant un moment, il y avait beaucoup d’autres pop stars qui m’envoyaient des e-mails et m’appelaient pour le livre de jeu sur la façon de faire des tournées avec des enfants, alors j’ai écrit un livre de jeu pour d’autres mamans. Continuez simplement. Je pense juste à : « Est-ce que j’élève une personne gentille ? Qu’est-ce que ça fait d’être mon enfant ? »”