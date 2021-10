Le mari de Pink, Carey Hart, subit une autre opération chirurgicale majeure

Le mari de Pink, le pilote de moto Carey Hart, s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour informer les fans de son processus de récupération pour une autre intervention chirurgicale. « Round 2, faisons-le !!!! » il a sous-titré une photo de lui depuis son lit d’hôpital, la partageant avec ses 1,1 million de followers sur Instagram. Hart, 46 ans, a subi une opération au cou. Il a reçu un remplacement de disque M6, qui est une procédure dans laquelle un disque artificiel est placé dans la colonne vertébrale qui imitent sa structure et son mouvement naturels, selon un rapport du Daily Mail.

Il a remercié le personnel de l’hôpital pour leurs soins dans une vidéo qu’il a publiée sur ses comptes de médias sociaux. Son séjour à l’hôpital ne devait pas être long. « Je dois passer la nuit ce soir », a-t-il expliqué dans une vidéo. « J’ai un drain dans le cou et ensuite je serai sorti d’ici, sur le chemin du retour, le matin. »

Hart a subi un certain nombre de chirurgies majeures. Il a expliqué précédemment qu’il devait subir une intervention chirurgicale parce que les médecins pensaient qu’il s’était fracturé par compression le bas de la colonne vertébrale « au moins 10 à 12 fois ». Sa femme a été à ses côtés pour aider ses soignants.

« À mon incroyable épouse/infirmière qui a pris soin de moi pendant tout cela. Je t’aime bébé », a-t-il écrit dans un article précédent alors qu’il se remettait. Hart et Pink sont les parents d’un fils Jameson, 4 ans, et d’une fille Willow, 10 ans.

Sa carrière l’a laissé avec de multiples blessures. Il a subi au moins huit procédures pour ses blessures. Hart a subi une opération de la colonne vertébrale en 2014, une opération du dos en 2019 et une opération de la coiffe des rotateurs en 2020.

Il a parlé à Rolling Stone en 2014 de ses interventions chirurgicales et de ses blessures, déclarant à l’époque : « J’ai cassé tout ce que vous pouviez imaginer. » Mais cela ne l’a pas empêché de continuer dans le sport. « Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai été allongé dans la terre, quelque chose de cassé, un os qui dépasse, en pensant juste « Pourquoi je continue à faire ça? » Mais vous allez à l’hôpital, vous vous faites recoudre ou boulonner ensemble, et vous rentrez chez vous et guérissez, et finalement, vous commencez à oublier la blessure et commencez à manquer votre moto. »