Le mari de ‘Real Housewives’ Dorit Kemsley, PK, arrêté pour conduite en état d’ivresse

Paul « PK » Kemsley, époux de ‘RHOBH’s Dorit, a de nouveau affaire à la justice – cette fois du mauvais côté – il a été arrêté pour conduite en état d’ivresse, quelques semaines seulement après que des cambrioleurs ont envahi leur maison… TMZ a appris.

Selon la California Highway Patrol, des agents ont arrêté Kemsley aux premières heures du 23 novembre, après avoir vu sa Bentley grise se faufiler dans la circulation sur l’autoroute 101 de LA.

PK, qui conduisait seul, a été arrêté et les policiers ont déclaré qu’il s’était montré coopératif lors de l’arrêt. On nous dit qu’il a accepté de se soumettre à un alcootest une fois qu’ils l’ont ramené à la station.

Lire du contenu vidéo

LAPD NOVEMBRE 2021

Le mois dernier a été difficile pour Dorit et PK – fin octobre, alors que Paul était hors de la ville, 3 hommes masqués pénétré par effraction dans leur maison. Dorit était à la maison et s’est retrouvée face à face avec les suspects.

Les hommes sont repartis avec plus de 100 000 $ de leurs affaires, y compris des bijoux et des sacs à main coûteux.

Dorit a qualifié l’invasion de domicile d’incident terrifiant… au cours duquel elle a supplié les suspects de ne pas la tuer.

Se faire arrêter n’est jamais une bonne chose, mais le timing de PK est particulièrement horrible… tout bien considéré. On nous dit qu’il a été cité pour conduite en état d’ébriété, et plus tard libéré sur son propre engagement.

L’avocat de PK nous dit qu’il est sorti dîner ce soir-là, a bu un verre de vin et regrette de ne pas avoir trouvé d’autre moyen de transport.