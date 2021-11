Le mari de Tirop plaide non coupable d’un meurtre qu’il avait avoué

16/11/2021 à 13:56 CET

Ibrahim Rotich, mari et principal suspect dans le meurtre de l’athlète kenyan Agnès Jebet Tirop – une femme championne du monde du 10 kilomètres sur route et spécialiste du 5 000 mètres – a été formellement accusée ce mardi d’homicide et plaidé non coupable devant la justice kenyane.

« Ce n’est pas vrai, votre honneur», a déclaré l’accusé lors de la lecture des charges retenues contre lui, selon les médias locaux, malgré le fait que la police kenyane a rapporté le 21 octobre que Rotich avait laissé une lettre d’aveux au domicile que le couple partageait dans la ville de Iten (Ouest).

« Nous avons maintenant des preuves accablantes pour confirmer le meurtre. Le rapport d’autopsie et la note d’aveux du suspect, ainsi que la découverte des armes qui ont tué l’athlète – un couteau et une massue en bois – sont des preuves solides. », a alors déclaré l’officier des renseignements. du sous-comté de Keiyo del Norte (ouest), Andolo Munga.

La sœur cadette de Tirop, Evelyin JepngetichElle a également assuré à un média local que ces derniers mois l’athlète avait été victime à plusieurs reprises des mauvais traitements infligés à son mari, ce qui l’avait amenée « à se réfugier dans son camp d’entraînement ». Rotich comparu devant le juge Ruben Nyakundi, du tribunal de grande instance d’Eldoret (ouest), après avoir subi un examen psychiatrique pour évaluer son état mental, qui a conclu qu’il était apte à subir le procès.

La défense de l’accusé a demandé sa libération sous caution, une demande qui sera tranchée le 1er décembre, lors de la prochaine session du procès, mais contre laquelle le procureur David Fedha vous avez déjà déposé un recours.

Arrestation après évasion

Les le 13 octobre dernier Les autorités kenyanes ont retrouvé le corps sans vie de Tirop, qui avait 25 ans, a poignardé à l’intérieur de sa maison, un événement qui a choqué à la fois le pays et la communauté sportive internationale.

La Policier elle a arrêté son mari le lendemain « alors qu’elle tentait de fuir vers un comté voisin pour échapper à la justice », selon la Direction des enquêtes criminelles du Kenya (DCI).

Il était aux Jeux Olympiques de Tokyo

Tirop établi le 12 septembre à Herzogenaurach (Allemagne), avec une durée de 30:01, un nouveau record du monde de 10 kilomètres en route. En outre, Tirop rejoint cette année l’équipe kenyane dans le Jeux Olympiques de Tokyo, où il a été laissé à l’extérieur du podium de la 5 000 mètres juste après avoir terminé quatrième derrière les Néerlandais Sifan Hassan, son compatriote Hellen obiri et l’éthiopien Gudaf Tsegay.