Le mari d’Ellen Pompeo n’est pas fan de ses scènes de sexe “Grey’s Anatomy”

Le mari d’Ellen Pompeo, Chris Ivery, était jaloux chaque fois qu’elle partageait des moments intimes à l’écran avec ses hommes principaux dans Grey’s Anatomy, a révélé la star dans une nouvelle apparition en podcast. Pompeo, 51 ans, et le producteur de musique, 54 ans, se sont rencontrés en 2002 et se sont mariés en novembre 2007, deux ans après le lancement de Grey’s Anatomy sur ABC. Le couple a trois enfants, les filles Sella Luna, 11 ans, et Sienna, 6 ans, et son fils Eli, 4 ans.

“Le pauvre gars n’avait aucune idée de ce dans quoi il s’engageait”, a déclaré Pompeo lorsqu’on lui a posé des questions sur ses scènes de baisers et de sexe sur le podcast Ladies First with Laura Brown, rapporte Entertainment Tonight. “Je me souviens qu’au début, c’était vraiment difficile pour lui. Il disait:” Ce n’est pas ce pour quoi je me suis inscrit. Tu vas travailler et tu t’embrasses avec ça. J’aime Patrick et tout, c’est un bon mec, mais comme vraiment ?’ » Pompeo a ensuite félicité Ivery comme étant « vraiment un soldat », ajoutant qu’il était « ma personne préférée ».

Ce n’est pas la première fois qu’Ivery ou Pompeo commentent à quel point il est difficile de regarder les scènes torrides de Pompeo. En février 2019, Ivery a déclaré à Us Weekly qu’il comprenait qu’elle ne faisait que jouer. “Il fut un temps où je la regardais beaucoup, mais je ne savais pas si elle avait un amant”, a expliqué Ivery à l’époque. “Je dirais que je ne suis pas jaloux; je suis vraiment confiant, mais c’est gênant. Elle joue mais maintenant elle a ce nouvel amant, que je le connais, Giacomo [Gianniotti]. Cependant, il a toujours dit qu’il avait sauté les scènes d’amour parce que celles-ci “peuvent être gênantes”.

Ailleurs dans l’interview du podcast, Pompeo a réfléchi à la chimie spéciale qu’elle partageait avec ses co-stars d’origine. Les fans ont pu revoir un peu cela dans la saison 17, lorsque Derek Shepherd de Patrick Dempsey a fait une apparition dans le rêve de coma de Meredith Grey alors qu’elle luttait contre le coronavirus. Les scènes ont même donné aux fans une chance de voir McDreamy et Meredith se marier, même si ce n’était qu’un fantasme.

“Au début, nous avions tous vraiment quelque chose. Nous nous sommes beaucoup amusés à l’époque”, a déclaré Pompeo à l’hôte Laura Brown. “Je peux voir les gens maintenant dans un environnement de travail et vraiment voir comment ils se comportent. Je sais comment se déroulent les décors et je sais quand quelqu’un est épuisé. Je sais quand quelqu’un a peur de parler, et je sais quand quelqu’un est épuisé. Je m’ennuie et je ne contribue pas. Je sais quand un réalisateur l’appelle. Je peux voir le comportement des gens assez clairement. “

Pompeo reprendra le rôle de Meredith pour au moins une saison de plus. ABC a repris le drame médical pour la saison 18, qui commencera à être diffusé cet automne. Chandra Wilson et James Pickens Jr., qui font également partie de la série depuis ses débuts en 2005, seront également de retour.

Ivery et Pompeo se sont rencontrés dans une épicerie en 2003 et se sont mariés à New York quatre ans plus tard. Le secret de leur long mariage est de “prendre le temps dont nous avons besoin”, a déclaré Ivery à Us Weekly. “Comme si c’est moi et elle et que nous avons besoin d’un rendez-vous galant, nous le prenons”, a-t-il poursuivi. “C’est juste une sorte de soutien mutuel. Et évidemment, avec trois enfants, c’est amplement suffisant. Elle sur le plateau, moi au centre-ville, c’est beaucoup. Mais c’est ma plus grande fan. Je suis sa plus grande fan.”