Le mari d’Halyna Hutchins, Matt, partage sa pierre tombale

Le veuf d’Halyna Hutchins, Matt Hutchins, et le reste de sa famille et ses amis proches prévoient une cérémonie privée pour honorer la vie et l’héritage du directeur de la photographie.

Un représentant de la famille a déclaré à Fox News que Halyna avait été incinérée et que ses cendres seraient enterrées.

« Halyna était l’amour de ma vie, et notre perte d’elle a dévasté les rêves de notre famille. Nous ressentons le silence de sa disparition à jamais comme une immobilité suffocante dans notre maison », a déclaré Matt dans un communiqué obtenu par Fox.

« Notre amour et notre adoration pour elle grandissent au fur et à mesure que nous racontons son histoire, et nous espérons que son travail pourra inspirer les cinéastes et les conteurs du monde entier. Nous remercions les nombreux généreux donateurs qui ont été si attentionnés en cette période de perte. »

Pierre tombale d’Halyna Hutchins. (Matt Hutchins)

Hutchins a été tué sur le tournage du western indépendant « Rust » au Nouveau-Mexique le 21 octobre après que l’acteur Alec Baldwin a tiré avec une arme à feu pendant la répétition, lui disant qu’il était « froid ».

Le directeur de la photographie a reçu une balle dans la région de l’abdomen et le réalisateur Joel Souza a été blessé. À la suite de la tragédie, les autorités enquêtent sur l’incident et déterminent si des accusations criminelles sont en règle pour l’une des parties impliquées.

Un représentant de la famille de Hutchins a confirmé à Fox News le 4 novembre que Matt avait retenu les services du conseiller juridique de Panish Shea Boyle Ravipudi, Brian Panish agissant comme avocat principal.

Des sources proches de la situation auraient déclaré à TMZ que le plan était de porter plainte pour mort injustifiée au nom de Matt et de leur fils de 9 ans. Il y aurait plusieurs accusés dans cette affaire, note le point de vente.

L’acteur Alec Baldwin a tiré avec une arme à feu sur le tournage de « Rust » en cours de tournage au ranch de Bonanza Creek le jeudi 21 octobre, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins. (AP Photo/Jae C. Hong | Photo de Fred Hayes/. pour SAGindie)

La nouvelle survient après que l’armurier de l’ensemble, Hannah Gutierrez Reed, a fait des déclarations explosives par l’intermédiaire de ses avocats qu’une balle vivante a été introduite intentionnellement dans une boîte de balles factices par un membre d’équipage mécontent.

S’exprimant dans l’émission « Today » mercredi, les avocats de Gutierrez Reed, Jason Bowles et Robert Gorence, ont affirmé que les balles que leur client avait chargées dans l’arme le jour de la fusillade provenaient d’une boîte qui n’était censée contenir que des balles factices qui étaient incapable de tirer.

Cependant, comme les munitions ont été laissées sans surveillance d’environ 11 h 00 à 13 h 00 ce jour-là, ils pensent que l’occasion était là pour un membre d’équipage mécontent de mélanger une balle vivante dans la boîte dans le but de saboter l’ensemble.

Halyna Hutchins était une étoile montante dans le monde du cinéma lorsqu’elle a été touchée par un projectile sur le plateau qui l’a finalement tuée. (Photo de Fred Hayes/. pour SAGindie)

« Nous ne savons pas, cependant, si cette manche en direct est venue de cette boîte », a déclaré Bowles. « Nous supposons que c’est le cas. Nous supposons que quelqu’un a mis cette balle vivante dans cette boîte, ce qui, si vous y réfléchissez, la personne qui a mis la balle vivante dans la boîte de balles factices devait avoir pour but de saboter le Il n’y a aucune autre raison pour laquelle vous feriez cela. Que vous mélangeriez cette manche en direct avec les manches factices. «

Le matin de la fusillade, plusieurs membres de l’équipe de tournage sont sortis en raison de prétendues mauvaises conditions de travail.

Le département du shérif du comté de Santa Fe n’a pas commenté ces allégations et aucun suspect n’a été nommé dans aucune accusation pénale. Cependant, le shérif Adan Mendoza a précédemment déclaré que l’objectif de l’enquête en ce moment est de découvrir comment les rondes en direct ont atteint un plateau où elles n’étaient pas censées être présentes du tout.

