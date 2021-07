Le mari d’Hanna Jaff brise le silence ; Elle répond

Hanna Jaff répond

Hanna Jaff a parlé exclusivement à Who et a affirmé qu’il s’agissait d’une campagne de diffamation contre elle. « J’ai souffert de violence domestique, de racisme et d’extorsion et, quand j’ai révélé la vérité, Henry a commencé à me menacer, [dijo] que j’allais démérite de ma parole et de ma personne pour que personne ne me croie ».

« Il m’a trompé, il n’a pas étudié à Oxford comme il l’a dit, il n’a plus sa compagnie depuis 2019, sa famille a déjà tout perdu et il a voulu m’extorquer car il veut que je paie ses factures. Il mène une sale campagne pour salir ma parole. Il s’agit d’un cas de violence de genre, de haine, de racisme », a déclaré Hanna.

Hanna Jaff partage des preuves présumées du racisme qu’elle a subi pendant son mariage

Hanna Jaff a partagé avec nous en exclusivité quelques audios de l’extorsion présumée dont elle a été victime, dans lesquels, apparemment, Henry parle de manière désobligeante de la race mexicaine. “Parce que je suis mexicain, j’ai reçu des menaces de mort de mon beau-père et de sa famille, ce n’est pas ce qu’ils ont dit et maintenant ils veulent changer la donne pour que ma voix ne prononce pas la vérité, mais j’ai preuve de tout cela.”

De plus, Hanna a souligné qu’elle avait déposé une plainte contre son mari pour violence de genre au Royaume-Uni.

Sur le démérite d’Henry selon lequel Hanna n’a jamais étudié à Harvard, la philanthrope a partagé avec cette salle de rédaction des preuves présumées qu’elle avait effectivement étudié à l’institution basée dans le Massachusetts pour une maîtrise en arts libéraux en études de vulgarisation en 2010.

Hanna Jaff a partagé avec Who le titre qui l’a accréditée en tant qu’étudiante à Harvard en 2010. (Hanna Jaff)