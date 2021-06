Le mari d’une femme tuée au Capitole poursuit pour le nom du flic qui lui a tiré dessus ⋆ 10z viral

in

Le mari de la femme abattue lors de l’émeute du Capitole a demandé mercredi à un tribunal de forcer la police à fournir des informations sur l’officier qui l’a abattue, selon CNBC.

Aaron Babbitt, Le mari d’Ashli ​​Babbitt, a déposé une demande d’enregistrement en vertu de la loi sur la liberté d’information, exigeant l’accès à des séquences vidéo, des déclarations de témoins et des documents recueillis par le département de la police métropolitaine, a rapporté CNBC.

Ashli ​​Babbitt, une vétéran de San Diego, a été tuée par un officier qui a tiré un coup de feu alors qu’elle grimpait par une fenêtre cassée lors de l’émeute du 5 janvier au Capitole.

Aaron Babbitt a déclaré à Fox 5 que l’officier n’aurait pas dû viser si rapidement sa femme non armée. « J’ai vu ma femme mourir. J’ai identifié ma femme en allumant la télévision et en la voyant allongée là sans que personne ne me dise ce qui s’était passé », a déclaré Babbitt.

Le ministère de la Justice a refusé de porter plainte en avril contre l’officier qui a tiré sur la femme de 35 ans, affirmant qu’il avait agi en état de légitime défense.

« Plus précisément, l’enquête n’a révélé aucun élément permettant d’établir qu’au moment où l’agent a tiré un seul coup de feu sur Mme Babbitt, l’agent n’a pas raisonnablement cru qu’il était nécessaire de le faire pour se défendre ou pour défendre les membres de Le Congrès et d’autres évacuant la Chambre de la Chambre », a déclaré le ministère de la Justice.

#CapitolRiot : Aaron Babbitt, le mari d’Ashli ​​Babbitt – qui a été tué par balle alors qu’il tentait de violer le lobby du Président – ​​a déposé une plainte contre @DCPoliceDept. Il demande des informations sur l’identité de l’officier de @CapitolPolice qui a tiré sur sa femme. pic.twitter.com/ExzBZxvsnK – Jordan Fischer (@JordanOnRecord) 9 juin 2021

Le service de police n’a “pas respecté” la demande de la Freedom of Information Act, selon le procès. Ils n’ont pas fourni les informations à Aaron Babbitt ni l’ont informé qu’il n’y aurait pas accès avant la date limite du 12 mai, selon CNBC.

Terrell Roberts, l’avocat de la famille Babbitt, a déclaré à CNBC que l’action en justice imminente allèguerait que la police du Capitole a violé le droit constitutionnel de Babbitt contre le recours à une force excessive. Ils contesteront également l’éventuel “échec” de former et de superviser l’officier qui a tué Ashli ​​Babbitt. Une première conférence sur le procès relatif à la Freedom of Information Act est prévue le 3 septembre à 9 h 30.

Roberts avait précédemment déclaré qu’ils prévoyaient de déposer une plainte distincte pour mort injustifiée de 10 millions de dollars contre l’officier et la police du Capitole.

Le département de la police métropolitaine n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

