Le mari et le fils de Halyna Hutchins aperçus à l’hôtel Santa Fe

Halyna Hutchins‘ mari et fils sont en mouvement… arrivant apparemment dans la zone où le DP a été tué dans un accident sur le plateau.

Matt Hutchins et son jeune fils ont été vus samedi dans un hôtel de Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, non loin de l’endroit où Halyna avait tourné un nouveau film avec Alec Baldwin.

Comme vous pouvez le voir… les Hutchins ont l’air sombres alors qu’ils transportent leurs bagages. Vraisemblablement, ils sont en ville pour récupérer le corps d’Halyna – et pour s’occuper de toute autre affaire en cours avec l’enquête sur sa mort.

Ils n’étaient pas seuls non plus … il y a des photos montrant à la fois le père et le fils allant et venant à l’hôtel avec nul autre que Alec Baldwin lui-même, ce qui est assez extraordinaire. Ils auraient été vus en train de prendre leur petit-déjeuner et même de s’embrasser à un moment donné, alors qu’ils apportaient leurs valises à l’intérieur.

Alec avait précédemment déclaré qu’il était en contact avec Matt … tout en lui expliquant à quel point il avait le cœur brisé pour eux.

Comme nous l’avons signalé … Alec tenait le pistolet qui a tiré pendant le tournage, qui a fini par frapper et finalement tuer Halyna. Apparemment, il était a remis une arme à feu qui était chargé de balles réelles à l’intérieur – à son insu – et aurait pratiqué le tir d’arme à feu pour une scène qu’ils étaient sur le point de tourner, où Alec travaillait à sortir l’arme de son étui.

Lire du contenu vidéo

L’explosion a touché à la fois Halyna et le réalisateur Joël Souza, dont ce dernier est sorti de l’hôpital vendredi. Aucune accusation n’a été déposée à ce jour.