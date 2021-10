« Le mari, le meilleur père, le meilleur ami »

Ally McCoist a rendu un hommage émouvant à Walter Smith après l’annonce de la mort du pilier du football écossais.

Les Rangers ont annoncé mardi matin que l’une de leurs figures les plus emblématiques était décédée à 73 ans et peu le connaissaient mieux que McCoist de talkSPORT.

.

McCoist a partagé certains de ses moments les plus fiers avec Smith et a rendu un hommage émotionnel à son ancien manager sur talkSPORT

.

Smith et McCoist ont connu un grand succès aux Rangers ensemble

Les deux hommes ont connu un énorme succès ensemble au club écossais et étaient également de grands amis en dehors du terrain.

Ils ont remporté 10 titres de Premiership écossaise ensemble aux Rangers, ainsi que 10 autres compétitions de coupe, McCoist étant joueur et directeur adjoint sous Smith.

McCoist a rejoint Jim White et Simon Jordan dans les studios talkSPORT pour réagir à la triste nouvelle et a rendu un brillant hommage au grand homme.

« Il signifie tout pour beaucoup de gens, moi y compris. Il était mon patron, mon entraîneur, mon deuxième père, puis il est devenu l’un de mes meilleurs amis », a déclaré McCoist à White et Jordan.

« La défaite est absolument incroyable.

Walter Smith était une figure très populaire dans le football écossais

.

McCoist et Smith ont eu un long et dernier partenariat

Smith a été décrit comme le meilleur mari, père et ami

« Cependant, la bonne chose est qu’il ne souffre pas. Je suis allé voir Walter récemment, je lui ai parlé samedi et j’allais le revoir dimanche mais il était trop malade. je connais Graeme [Souness] était aussi en train de voir Walter le week-end.

«Nous savions que malheureusement, cette horrible maladie était inévitable, nous savions que ce serait une question de temps.

« Cependant, cela n’enlève toujours pas la douleur et le chagrin.

« En ce moment, tout ce à quoi je peux penser, c’est sa femme Ethel, Neil et Steven et ses petits-enfants. Tout ce que Walter aurait voulu, c’est encore quelques années pour regarder ces petits-enfants jouer au football et passer beaucoup de temps avec Jessica et eux tous, et malheureusement c’est la chose la plus douloureuse en ce moment.

«Je pourrais m’asseoir ici et vous parler de Walter Smith jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, à quel point il était bon manager, à quel point il était bon entraîneur, à quel point il était bon footballeur.

« Mais ce que je dirai, c’est qu’il était le meilleur mari, le meilleur père, le meilleur ami – tout ce que vous attendez d’un homme.

« C’est une tragédie aujourd’hui. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis dévasté. Absolument dévasté.

.

Walter Smith était une légende du jeu et nous manquera beaucoup

Il a poursuivi: « La seule chose que Walter était, c’était qu’il était à 100% honnête et juste. S’il vous disait quelque chose, il ne le disait pas pour l’effet, il le disait pour une raison. Il le disait parce qu’il fallait le dire.

« Il était juste le plus authentique des hommes. Il était dur, juste, honnête et il avait un sens de l’humour absolument méchant. Il était tout simplement génial d’être là.

«Il était aimé de tout le monde, et à travers le fossé, ne vous y trompez pas.

« Nous aimons la rivalité footballistique, mais mon téléphone a été incroyable en ce moment avec des amis et des supporters celtiques, il n’était qu’un homme de football. Clairement un homme des Rangers, avec M. [Bill] Struth le plus grand manager de l’histoire du club.

« Il faudra un petit moment pour s’enfoncer.

« Un mauvais perdant, mais apprécié que perdre faisait partie du jeu et a tout géré avec tant de dignité et de classe. »