Le mariage de 10 ans de Valérie Bertinelli touche à sa fin

Valerie Bertinelli et Tom Vitale auraient rompu. Fin novembre, The Blast a rapporté que Bertinelli avait demandé la séparation légale de son mari. Bertinelli et Vitale se sont initialement mariés le jour du Nouvel An en 2011.

The Blast a souligné que Bertinelli n’a demandé la séparation pour le moment. Une fois déclarées légalement séparées, les finances de chaque partie seront également considérées comme distinctes. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi Bertinelli a demandé la séparation. L’ex-mari de Bertinelli est planificateur financier, producteur de télévision et PDG de la société de commerce électronique Veebow.

Bertinelli a précédemment partagé qu’elle avait été présentée à Vitale par son frère, Patrick, en 2004. En 2010, Bertinelli et Vitale ont tous deux parlé à AARP de leur relation. Vitale, qui a quatre enfants d’un précédent mariage, a déclaré: « Val et moi venions d’une période difficile et voulions passer à autre chose, mais nous ne voulions faire confiance à personne. Nous nous comprenions complètement. Ma famille est sa famille. Ce n’était pas le coup de foudre, c’était la famille au premier regard. »

Ailleurs dans l’interview, Bertinelli a expliqué qu’elle ne s’attendait pas à se remarier après la fin de son mariage avec feu Eddie Van Halen. Bertinelli et Van Halen, qui partagent le fils Wolfgang, se sont mariés en 1981 et se sont séparés en 2007. « Après qu’Ed et moi nous sommes séparés, j’ai pensé : ‘Je finirai d’élever mon fils, et je partirai, j’aurai environ 40 chats, et juste devenir gentil et gros. Je pensais que je serais seul pour le reste de ma vie parce que je ne voulais pas en assumer la responsabilité », a déclaré Bertinelli à l’AARP. « Les relations sont trop dures. »

Alors que Bertinelli et Van Halen se sont séparés, ils sont restés en bons termes jusqu’à sa mort en octobre 2020. Van Halen a même assisté au mariage de son ex-femme avec Vitale en 2011. Après la mort de la rock star, la personnalité de Food Network a parlé du chagrin que elle se sent à la lumière de la perte. Elle a déclaré plus tôt cette année sur Instagram Live, en partie : « Nous avons eu des moments très difficiles, très difficiles, mais nous avons aussi eu de beaux moments. il est plus facile de se souvenir des beaux moments que des moments difficiles et difficiles que vous vivez avec cette personne. »