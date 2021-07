Le mariage de Gwen Stefani, ses deux robes Vera Wang et l’hommage sur son voile

Tout d’abord, Gwen a partagé une vidéo dans laquelle elle apparaît posant depuis le lit dans un voile blanc avec des fleurs brodées et une robe. Quant au maquillage, elle portait des yeux charbonneux marron et des lèvres rouges. Au-dessus de la légende il a écrit : “3 juillet 2021”, confirmant les rumeurs de son mariage.

Plus tard, elle a partagé un album dans lequel elle apparaît posant avec son mari actuel. Elle porte un modèle Vera Vang avec un décolleté en V, un haut ajusté et une jupe longue et volumineuse en tulle. D’une manière très similaire à la façon dont Hailey Baldwin a décoré son voile avec la phrase “Til Death Do Us Part”, l’interprète de “Rich Girl” l’a porté avec ton nom brodé, le sien époux et son trois fils: Kingston James McGregor, 15 ans, Zuma Nesta Rock, 12 ans, et Apollo Bowie Flynn, 7 ans. De son côté, Shelton Shelton portait un smoking noir qu’elle accessoirisait d’un nœud papillon blanc.