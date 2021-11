Le mariage de la princesse Anne avait un lien particulier avec le prince Charles | Royale | Nouvelles

La princesse Anne a épousé son premier mari, Mark Phillips, en 1973 et ils partagent deux enfants ensemble – Zara et Mark. Cependant, le mariage royal a coïncidé avec attention avec le 25e anniversaire du prince Charles.

L’héritier du trône a également salué les foules sur le balcon avec sa sœur après la cérémonie.

La cérémonie a attiré environ 500 millions de téléspectateurs du monde entier, qui ont vu Anne accompagnée dans l’allée par son défunt père, le duc d’Édimbourg.

Sur sa tête, la fille de la reine portait un magnifique casque, connu sous le nom de diadème de la frange russe de la reine Mary.

La reine portait également le diadème lorsqu’elle épousa le prince Philip en 1947, tout comme la princesse Béatrice lors de son mariage avec Edoardo Mapelli Mozzi en 2020.

Juste après ses fiançailles, on lui a demandé : « Pensez-vous que le mariage peut résister aux énormes pressions du devoir public et de la publicité que vous devez endurer ? »

À quoi, le capitaine a répondu : « Je pense que nous avons déjà beaucoup résisté cette année. »

Anne a ensuite plaisanté: «Peut? Il le faut, n’est-ce pas ?

Lorsque la princesse Anne et Mark se sont fiancés, la royale a montré sa bague de fiançailles unique.

« La gemme cabochon est encadrée par une grappe de trois petits diamants de chaque côté totalisant environ 0,2 carat, sertis sur de l’or jaune. »

La princesse Anne et Mark se sont séparés en 1989 et le royal n’a naturellement plus porté la bague depuis.

La princesse royale est ensuite allée épouser l’officier de marine, le commandant Timothy Laurence, en décembre 1992 en Écosse.