Le mariage de la princesse Béatrice et de son mari marque un tournant dans l’histoire royale | Royal | Nouvelles

La petite-fille de la reine et M. Mapelli se sont mariés lors d’une cérémonie intime et socialement éloignée en juillet de l’année dernière à la chapelle royale de tous les saints de la loge royale. La cérémonie est entrée dans l’histoire, non seulement en tant que seul mariage royal qui a eu lieu pendant la pandémie de coronavirus, mais aussi parce que Béatrice est devenue le dernier membre de la famille royale à avoir un certificat de mariage sans les détails de sa mère inscrits.

Le ministère de l’Intérieur a «corrigé une anomalie historique», permettant aux mères de jeunes mariés en Angleterre et au Pays de Galles d’apparaître dans le document.

Alors que le couple royal a été contraint de reporter son grand jour en raison de la crise sanitaire en cours, il a fini par opter pour une cérémonie plus petite qui pourrait les voir devenir mari et femme avant la fin de 2020.

Annonçant la nouvelle des fiançailles sur les réseaux sociaux, la sœur de la princesse Béatrice, la princesse Eugénie, a déclaré: «Beabea – wow! Je suis si heureuse pour toi ma chère grosse poule mouillée et mon cher Edo.

«Ça fait longtemps à venir et vous êtes tous les deux censés l’être.»

Elle a également inclus une citation de la paire, qui disait: «Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir partager les nouvelles de notre récent engagement.

«Nous sommes tous les deux très enthousiastes à l’idée de nous lancer dans cette aventure de la vie ensemble et nous avons hâte d’être mariés.

«Nous partageons tellement d’intérêts et de valeurs similaires et nous savons que cela nous sera très utile pour les années à venir, pleins d’amour et de bonheur.»

Pour sa journée spéciale, Beatrice portait une robe vintage conçue par Norman Hartnell qui lui avait été prêtée par la reine Elizabeth II.

Elle a parlé de «l’honneur» de porter la robe de Sa Majesté après que le Royal Collection Trust a annoncé qu’elle était exposée au château de Windsor.