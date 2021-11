L’animateur d’Extreme Makeover Ty Pennington et Kellee Merrell se sont mariés samedi lors d’une petite cérémonie à Savannah, en Géorgie. L’heureux couple s’est marié devant seulement huit invités dans une maison du XIXe siècle qu’ils restaurent ensemble, rapporte PEOPLE. La star de Trading Spaces et le responsable des médias sociaux de Vancouver se sont fiancés en juillet. La nouvelle a été célébrée par ses fans et ses collègues sur les réseaux sociaux.

Pennington a partagé la nouvelle samedi en publiant une photo du couple heureux devant une décapotable blanche classique. « Nous l’avons fait », a simplement écrit Pennington dans la légende, ajoutant des fleurs et un emoji en bague. PEOPLE a également publié une autre photo du mariage, montrant les deux devant le cabriolet, avec Merrell portant une robe unique et une veste blanche, et Pennington portant un chapeau blanc.

Pennington, 57 ans, et Merrell, 33 ans, ont annoncé leurs fiançailles le 28 juillet. Pennington a posté une photo de la bague de fiançailles de Merrell. « C’est le ‘oui’ pour moi », a-t-il écrit. Le couple s’est rencontré en 2010 lorsque Pennington était à Toronto pour filmer une émission de télévision. Ils ont continué à rester connectés au fil des ans avant de se reconnecter au début de 2020. Ils ont décidé de se mettre en quarantaine ensemble pendant la pandémie de COVID-19.

« J’admire Kellee de loin depuis des années. C’est une belle personne à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré Pennington à PEOPLE lorsque les deux se sont fiancés. « Heureusement, nos chemins se sont finalement croisés au bon moment. C’est l’une de ces choses où vous vous sentez heureux d’être avec une personne. Je n’aurais jamais pensé que je me marierais, mais elle a changé cela. Je suis content d’avoir attendu celui-là. »

CV de Pennington

Pennington est un menuisier qui est devenu célèbre sur TLC’s Trading Spaces, qui s’est déroulé de 2000 à 2003. Il a animé Extreme Makeover: Home Edition pour ABC de 2003 à 2012, remportant deux Primetime Emmy Awards pour son travail. En 2018 et 2019, il a joué dans un renouveau de Trading Spaces. Il anime maintenant Rock the Block, qui est diffusé le lundi à 21 h HE sur HGTV. Il a également animé Battle on the Beach pour HGTV plus tôt cette année. Faites défiler pour voir comment les fans ont répondu et les nouvelles.

précédentsuivant

Les stars de HGTV célèbrent la nouvelle

De nombreux abonnés Instagram célèbres de Pennington l’ont félicité pour la bonne nouvelle. « Wow wow !!! Félicitations. Maintenant, le vrai voyage commence », a écrit l’animateur de HGTV Egypt Sherrod. « Aw Ty, BIG FÉLICITATIONS à toi et Kellee !!!! YAY !!!!!! » l’architecte d’intérieur Grace Mitchell a ajouté. « La perfection », a écrit Mina Starsiak Hawk, une autre star de HGTV, ajoutant un emoji d’applaudissements. « Oh ouais bébé !! Félicitations et bienvenue au club », a ajouté Todd Talbot.

précédentsuivant

‘Tout le meilleur à vous deux!’

Impressionnant!! Tout le meilleur à vous deux!!!!! 💙💜❤️💚⭐️👍💕💖 – Lizzy Gannon (@lizzy_gannon) 28 novembre 2021

« Tellement heureux pour vous deux !! Félicitations !!! » un fan a écrit sur la page Instagram de Pennington.

précédentsuivant

4

« Félicitations !!! Je suis tellement content pour vous deux ! C’est magnifique », a écrit un fan enthousiaste. « Tellement heureux pour vous deux !!!!! C’est tellement merveilleux !!! » un autre a commenté.

précédentsuivant

« Voilà à quoi ressemble le bonheur ! »

« Voilà à quoi ressemble le bonheur !!! Tellement de joie ! Tellement heureux pour vous !! (Et le patron de Kellee déménage avec le [Veronica Beard] blazer ?!) », a écrit Amanda Brinkman. « Félicitations !!!! Je vous souhaite à tous les deux une vie de plus d’amour, de joie et de rire que vous ne pouvez en supporter !!! », a ajouté Vern Yip, star de Trading Spaces.

précédentsuivant

6

« Wowza! Eh bien, vous n’avez pas l’air tous les deux absolument géniaux !! Tellement heureux pour vous !! Félicitations !!!! » Darren Keefe a ajouté. « OUISSSSSSSSSSSS !! Je souris de chaque partie de moi. Félicitations à vous deux !! » Genevieve Gorder, qui est également apparue sur Trading Spaces, a écrit.

précédent