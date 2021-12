Le mariage de la star de « Real Housewives » s’effondrerait après seulement 2 mois

Deux mois après avoir échangé leurs vœux devant le président Joe Biden, Meghan King, alun de Real Housewives of Orange County, et son mari, Cuffe Biden Owens, se sont séparés. Selon Page Six, qui a rapporté la nouvelle la veille de Noël, King et Owens se sont séparés après deux mois de mariage. Une source a déclaré à la publication : « Elle a dit à des amis qu’ils avaient rompu. »

Page Six a contacté les représentants d’Owens et de King, mais ils n’ont pas eu de réponse au moment de la publication de l’article. Cette nouvelle survient un peu plus de deux mois après que le couple se soit marié. Le couple s’est marié dans la maison des parents d’Owens en Pennsylvanie le 11 octobre. L’oncle d’Owens, le président Biden, et sa tante, la première dame Jill Biden, ont assisté aux noces. Le mariage a eu lieu quelques semaines seulement après que King et Owens ont rendu public leur relation en officialisant les choses sur Instagram.

Lundi, King a répondu aux rapports divisés sur Instagram. Elle a écrit qu’elle était « ébranlée » et que la situation était « dévastatrice ». King, qui partage trois jeunes enfants avec son ex-mari Jim Edmonds, a poursuivi: « Ce n’est évidemment pas ce que j’imaginais lorsque j’ai prononcé mes vœux – et je suis choqué et attristé par la tournure des événements. J’avance avec mes enfants alors que nous traitons notre douleur en privé et commençons à abandonner nos rêves brisés. »

Après leur grand jour, les mariés ont tous deux parlé avec Brides de la façon dont leur mariage s’est déroulé. L’ancienne star du RHOC a déclaré qu’il y avait deux facteurs spécifiques qui ont contribué à rendre la journée parfaite, expliquant qu’ils étaient : « Notre amour et notre engagement les uns envers les autres, et notre famille – chacune de nos familles, et le nouveau très grand et très famille soudée que nous avons liée en nous mariant. C’est tout. » Le mariage du couple était une affaire discrète avec les sœurs d’Owens, Missy et Casey, s’occupant d’une grande partie de la planification.

« [They] s’acquittait remarquablement de ces tâches. Et la meilleure amie de Valérie, Bernadette Buccini, était notre arme secrète. L’avoir planifié par et pour notre famille, avec notre confiance totale et totale, ne pourrait probablement pas refléter davantage qui nous sommes en tant que couple « , a déclaré le couple au point de vente. Le couple a également déclaré que la date de leurs noces était spéciale. , car ils ont pu partager un anniversaire de mariage avec les parents d’Owens. Ailleurs dans leur interview avec la publication, King a expliqué comment elle et Owens se sont rencontrés pour la première fois. Elle a dit qu’ils se sont rencontrés sur une application de rencontres et qu’ils étaient bientôt inséparables après Bientôt, Owens a réservé un vol pour rendre visite à King à St. Louis et l’ancien du RHOC a ajouté: « En une semaine, nous étions de retour sur la côte est, rencontrant sa famille et commencions à planifier notre avenir ensemble. Nous ne nous sommes pas quittés pendant des semaines. »