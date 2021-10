Le mariage de Lena Dunham, la tournée de presse de Daniel Craig et “Hairspray” de 2007

Tea Time s’enregistre avec quelques nouvelles sur les relations, notamment le mariage de Lena Dunham et la rupture d’Elon Musk et Grimes (1:01). Non, Daniel Craig n’a pas vu le mème de lui disant “Mesdames et messieurs, The Weeknd” (16:08). De plus, le mode Cringe de cette semaine est le film musical Hairspray 2007 (27:09), et que s’est-il réellement passé à The View vendredi dernier (47:05) ?

Hôtes : Liz Kelly, Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher