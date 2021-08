Le mariage de Paris Hilton durera trois jours et elle portera 10 robes

Sur les détails, il a révélé que cela durera trois jours et que beaucoup de choses vont se passer. Quant à sa robe de mariée, Elle a dit qu’elle n’est pas stressée pour choisir l’idéal car elle en utilisera dix. “Beaucoup de robes, probablement 10. J’adore les relookings.” Puis elle a précisé que son fiancé, Carter Reum ne portera qu’un costume et a ajouté : « Il n’est pas aussi exigeant que moi.

Il a poursuivi en expliquant que très vite, son les fans apprendront à connaître leur fiancé grâce à « Paris in Love », la série documentaire qu’il prépare et qui détaillera comment il a préparé son mariage. “J’ai l’impression que mon documentaire YouTube Originals This Is Paris s’est terminé d’une manière qui, vous savez, était incroyable, mais j’ai l’impression que je voulais que mes fans voient que j’ai trouvé mon prince charmant et ma fin heureuse de conte de fées.” a commenté Paris Hilton.