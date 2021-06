Le mariage du prince William “différent” des autres membres de la famille royale – Transition “sans couture et sans faille” | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse se sont mariés le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster, après s’être fréquentés pendant près d’une décennie. Après le dixième anniversaire du couple, l’historienne royale Sarah Gristwood l’a décrit comme unique.

Mme Gristwood, qui a écrit ” Game of Queens: The Women Who Made Sixteenth-Century Europe “, a noté qu’historiquement, la famille royale se marie pour ” cimenter ” de puissantes alliances.

Mais le mariage de William et Kate a marqué un changement de tradition, la duchesse étant une « roturière ».

Elle a déclaré: «Historiquement, les princes royaux se sont mariés pour cimenter une alliance avec une puissance étrangère, mais le mariage de William avec Kate Middleton était différent.

“Kate était une roturière et a ainsi cimenté une affiliation avec le peuple britannique, ce qui a fait beaucoup de bien à la monarchie.”

Cela survient alors que le duc et la duchesse ont terminé une tournée royale en Écosse.

L’expert royal Rebecca English a déclaré à MailPlus Palace Confidential: “De toute évidence, il y a des gens en Écosse qui sont favorables à l’indépendance et n’aiment pas la monarchie et j’ai vu sur ma chronologie Twitter quelques messages de leur part – mais ils ont en fait été assez peu nombreux et loin entre.

“Je pense que c’est peut-être dû au fait qu’ils ne se sont pas baladés dans des voitures et des avions de luxe au milieu de la grande pompe et de la cérémonie.

« Tout ce voyage a été très, très soigneusement planifié et il s’agit de descendre au niveau local, de parler aux gens, de remercier les gens de la communauté qui sont allés au-delà de la pandémie. »

Melanie Phillips, journaliste et chroniqueuse du Times, a salué les Cambridges comme un “soulagement royal” après la tournée.

Elle a déclaré: «Compte tenu de la fragilité de l’Écosse – pour le moins dire – envers l’aristocratie anglaise, il ne semblerait guère probable qu’elle soit renversée par une visite royale.

« Pourtant, partout où les Cambridges sont allés, les barrières semblaient simplement fondre.

“C’est en grande partie parce que Kate et William projettent une image sans classe. Leur diction n’est pas guindée.

« Ils ne se lancent pas dans des fastes, des cérémonies ou des activités qui les distinguent des gens ordinaires. Ils semblent chaleureux, abordables et informels.