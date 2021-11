Le mariage du pro de ‘Dancing With the Stars’ est officiellement terminé

C’est officiellement fini entre Dancing With the Stars pro Gleb Savchenko et Elena Samodanova. Nous hebdomadaire a rapporté que le divorce du couple aurait été finalisé en octobre 2021. Samodanova a initialement demandé le divorce en décembre 2020, peu de temps après que les deux ont annoncé leur séparation. Les danseurs professionnels partagent deux enfants, Olivia et Zlata.

Us Weekly a obtenu des documents judiciaires indiquant qu’un jugement sur leur divorce avait été rendu le 22 octobre. Ni Savchenko ni Samodanova n’ont demandé de pension alimentaire pour époux. En ce qui concerne leurs deux enfants, ils continueront selon leur accord précédemment établi en ce sens qu’ils partageraient la garde conjointe et physique.

Les deux danseurs avaient déjà ouvert le studio Pro Dance LA ensemble en 2018. Samodanova s’est vu confier la propriété du lieu. Quant à leur maison familiale, Savchenko versera à son ex-conjoint un total de 291 430 $ (ou des versements de 2 800 $ par mois pendant huit ans) si elle est vendue. Le pro DWTS a publié une déclaration à Us Weekly au sujet de la finalisation de son divorce. Dans sa déclaration, il a souligné qu’il se concentrerait avant tout sur le bien-être de ses filles.

« Ma priorité n°1 en ce moment [is] et seront toujours mes filles et faire en sorte que ce divorce ait un effet aussi minime que possible sur elles », a déclaré Savchenko. « Parfois, les relations ne fonctionnent pas et c’est l’une de ces fois. travailler ensemble pour mettre fin au mariage avec grâce et être amicaux les uns avec les autres. En tant que coparents, nous nous engageons à protéger nos filles de nos différences, à soutenir leurs relations les unes avec les autres et à continuer à faire passer leur croissance et leur développement en premier. »

Comme indiqué précédemment, Savchenko et Samodanova ont annoncé leur séparation en novembre 2020. Les deux ont été mariés pendant plus d’une décennie avant de se séparer. La personnalité de la télé-réalité a publié une déclaration sur Instagram concernant leur séparation, qui disait: « C’est avec le cœur lourd que je vous dis que ma femme et moi nous séparons après 14 ans de mariage. Nous avons toujours l’intention de coparentalité nos merveilleux enfants ensemble que nous aimons tant, et nous nous efforcerons de continuer à être les meilleurs parents possibles pour eux. » Samodanova s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour s’exprimer à ce sujet. Elle a écrit sur son histoire Instagram aux côtés d’un cœur brisé : « Après 14 ans de mariage avec ma plus profonde tristesse, notre route touche à sa fin. »