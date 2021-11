Le mariage ouvert de Ruby Dee et Ossie Davis a renforcé leur lien

* Icônes d’Hollywood tardives Ruby Dee et Ossie Davis ont révélé dans leur autobiographie commune qu’ils avaient un mariage ouvert et que ce mode de vie alternatif renforçait leur lien.

Nous avons précédemment rapporté que dans leurs mémoires « With Ossie and Rubie : In This Life Together », Ruby et Ossie notent que « les relations sexuelles extraconjugales n’étaient pas ce qui détruisait vraiment les mariages, mais plutôt les mensonges et la tromperie qui les accompagnaient invariablement ».

« Nous avons décidé de nous autoriser à coucher avec d’autres partenaires si nous le souhaitions », a écrit Ossie, « tant que ce que nous avons fait était honnête et privé, et qu’aucun de nous n’a exposé la famille au scandale ou à la maladie. »

LIRE LA SUITE : Qui savait ?! Ruby Dee et Ossie Davis ont documenté leur «mariage ouvert» dans une autobiographie conjointe

Vous trouverez ci-dessous d’autres extraits via I Love Old School Music :

« Il nous est venu à l’esprit, à partir de l’observation et du raisonnement, que les relations sexuelles extraconjugales n’étaient pas ce qui détruisait vraiment les mariages, mais plutôt les mensonges et la tromperie qui les accompagnaient invariablement – ​​c’était le coupable. Nous avons donc décidé de nous autoriser à coucher avec d’autres partenaires si nous le souhaitions – tant que ce que nous faisions était honnête et privé, et qu’aucun de nous n’exposait la famille au scandale ou à la maladie. Nous devions être discrets et, si le mot est juste, honorable dans notre comportement, à la fois envers nous-mêmes, envers quiconque pourrait être impliqué, et surtout envers la famille. Et pour la plupart, nous l’étions.

Ossie : « Mais avec le recul, je dirais que peu importe ce qui s’est passé ou ne s’est pas passé, nous nous sommes libérés. Et en faisant cela, nous nous sommes aussi libérés… Le sexe c’est bien, mais l’amour c’est mieux. C’est la partie la plus importante d’être libre. À la lumière de ce que nous avons appris, les relations sexuelles extraconjugales sont-elles quelque chose que nous recommandons dans le cadre du mariage ? Pas maintenant… plus maintenant. Pas depuis que le sida est entré dans l’équation, et l’herpès génital, la syphilis et d’autres maladies vénériennes… »

Ruby : « Mais nous avons toutes les deux réalisé que nous étions très chanceux que, de toutes les manières profondes et fondamentales, nous ne nous voulions vraiment, vraiment que l’un de l’autre. C’était comme une redécouverte de quelque chose depuis le début. Ce n’est pas quelque chose que vous recommanderiez à tout le monde. Mais souvent, Ossie a dit – et j’y ai pensé aussi – que la meilleure façon d’avoir quelqu’un est de laisser tomber. Si cela ne revient pas, vous êtes libre dans un autre sens – en ce sens que vous trouvez la force de lâcher prise et de souhaiter bonne chance à quelqu’un. Donc, nous avons pensé qu’un mariage ouvert était approprié pour nous, mais il s’est avéré que ce n’était pas le cas. Mais alors, c’est notre but, nous passons d’une position à une autre en essayant de démêler cette chose qu’on appelle la vie.

À la fin de leur expérience de partenariat ouvert, Ruby et Ossie ont réalisé qu' »ils avaient beaucoup de chance que, de toutes les manières profondes et fondamentales, ils ne se voulaient vraiment, vraiment que l’un de l’autre ».