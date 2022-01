Le mariage spectaculaire d’Ana Parra en Colombie

Telemundo

Entourée de sa famille et dans sa Colombie natale, Ana Parra a dit oui. L’ancienne participante d’Exatlón États-Unis s’est mariée il y a trois semaines lors d’un mariage spectaculaire et ressemblait à une vraie princesse.

«Je vous dis qu’aujourd’hui, c’est mon mariage, alors ils vont me supporter ici pour télécharger mille histoires, parce que je vais faire beaucoup de choses aujourd’hui, alors ne vous ennuyez pas avec moi. Je vais vous montrer l’hôtel où je séjourne », a-t-il révélé dans une vidéo téléchargée sur ses histoires Instagram, où la mariée est vue en train de se maquiller et de se préparer pour l’événement important.

Comme pour toute mariée, les nerfs n’étaient pas absents pour la belle athlète. La Colombienne de 27 ans est apparue éblouissante dans une robe de mariée juste avant de se marier. « L’heure est venue. Je te jure, wow, je ne me suis jamais senti aussi nerveux que toi en ce moment. Oh mon dieu, dans quoi me suis-je embarquée ! », a-t-elle souligné, visiblement émue par le grand pas qu’elle allait faire avec l’homme qui lui a volé son cœur.

La nouvelle a fait le bonheur de ses fidèles fans, qui l’ont remplie de bons vœux. « Notre belle Ana, pluie de bénédictions et que cette union soit pour la vie », « Félicitations et merci pour le partage, votre mariage était magnifique », « Belle Ana ! Vous méritez un bonheur sans fin, une personne formidable. Bénédiction « , » Comme ma précieuse Ana Parra, ton mariage est très beau, spectaculaire, toutes ces fleurs « , et » Mais comme tu étais belle avec ce beau costume. Que Dieu permette que le mariage soit béni pour la vie », étaient quelques-uns des commentaires qu’ils lui ont laissés.

Jouer

ANA PARRA S’EST MARIÉE ! VIDÉO DE VOTRE MARIAGE ! EXATLON USA # lacasadelosfamosos #telemundo # aliciamachado2021-12-18T15: 55: 23Z

La Colombienne, qui vient d’arriver chez elle à Miami, a résumé la fin d’année intense qu’elle a vécue. « Bonjour mes belles personnes, comme vous m’avez manqué, étant à cent pour cent impliqué dans les réseaux sociaux, partageant avec vous, j’étais perdu pendant presque un mois entier, ce fut un mois fou, vous avez vu que j’étais en vacances en Colombie, mais je suis de retour à Miami Je suis super content de revenir. Je suis arrivé hier matin et hier matin j’enregistrais du contenu que vous allez voir plus tard ».

« Presque tout le mois de novembre, j’étais à Exatlón México puis je suis parti pour la Colombie le 1er décembre, je suis allé me ​​marier, cela m’a occupé jusqu’au 20 décembre. Ensuite, je suis allé dans une petite ville pour distribuer des cadeaux, puis je suis retourné à Medellín pour continuer mon traitement de la cicatrice (pour son nez) et j’ai passé le réveillon au lit, car j’étais très malade », a-t-il déclaré.

L’athlète a révélé que malgré l’avoir beaucoup apprécié, elle avait hâte de rentrer chez elle. « J’adore partir en vacances et j’adore aller en Colombie, mais j’étais désespérée de retourner à Miami et d’être à la maison, je suis une super femme au foyer, j’adore être à la maison », a-t-elle déclaré.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires