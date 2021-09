Le Marnaton eDreams Cadaqués by YoPro comptera 1200 participants

14/09/2021 à 18:38 CEST

Les samedi 18 septembre la troisième épreuve du calendrier de la X Marnaton eDreams Cup en te tenant classique Marnaton eDreams Cadaqués par YoPRO, qui atteint cette année sa 14e édition. Certains 1200 participants se retrouveront disputer trois distances différentes. La course de 6,5 km partira de Cala Jugadora, la course de 4,5 km de Portlligat et la course de 2,5 km de Caials, toutes arrivant à Platja Gran de Cadaqués.

Comme cela a été fait dans les tests Begur et Sant Feliu de Guíxols, les restrictions dérivées de la pandémie ont été prises en compte par l’organisation. En ce sens, le retrait des dossards se fera à nouveau sur rendez-vous, le briefing en ligne, les sorties en format départ roulant pour favoriser la dispersion, les nageurs doivent emporter leur propre ravitaillement dans une bouée de sécurité personnelle et la traditionnelle a été éliminée du programme concert à la fin de la fête. Comme expliqué David Campà, PDG de Marnaton, “nous sommes très heureux de pouvoir retourner à Cadaqués après deux ans. Les mesures de sécurité anti-covid ont très bien fonctionné lors des deux premiers tests du calendrier et les participants les ont déjà intériorisées, nous sommes donc sûrs que l’événement se déroulera normalement. »

Après le Marnaton eDreams Cadaqués de YoPRO, l’organisation célébrera le Marnaton eDreams Formentera de Baleària le 16 octobre, le Swimrun eDreams Cap de Creus de Head Swimming le 23 octobre et le 30 octobre clôturera la saison à Barcelone. Les inscriptions pour ces derniers tests sont toujours disponibles au Le site de Marnaton

Marnaton Solidarité

Cette saison la Marnaton eDreams Cup collabore avec deux causes sociales. D’une part, comme en 2020, l’organisation collectera des fonds en faveur de Pulseras Candela, via la plateforme Mi Grano de Arena, dans le but de collaborer avec la recherche sur le cancer infantile. D’autre part, et avec HEAD Swimming, Marnaton soutiendra Superacció qui travaille à promouvoir l’insertion sociale par le sport. En ce sens, l’ONG sera présente tout au long de la Coupe, encourageant les participants à donner une seconde vie à leurs combinaisons. L’idée est que les nageurs donnent leurs vieilles combinaisons afin qu’elles puissent être réutilisées par les jeunes de Superacció.