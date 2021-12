Le Maroc cherche à obtenir un soutien pour son plan autonomiste pour le Sahara

01/12/2021 à 09:40 CET

Marisol Hernandez

Maroc ne perd pas de temps puisque Donald Trump a donné la distinction définitive à ses prétentions d’annexer le Sahara occidental. Appuyez sur pour Espagne faire un geste de soutien et tout en maintenant la relation diplomatique en jachère. Et il ne manque pas une occasion de chercher de nouveaux alliés.

Le dernier, le 143 Assemblée de l’Union interparlementaire à Madrid qui, avec les Cortes Generales comme hôte, se sont réunis du 26 au 30 novembre au Palacio de Congresos. La première journée s’est déroulée en présence du Roi, du Président du Congrès, Meritxell Batet, du Sénat, Ander Gil, et la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Le Maroc a envoyé une délégation, conduite par les présidents de la Chambre des représentants (Basse), Rachid Talbi Alami, et la Chambre des Conseillers (Haute), Naama Mayara, qui ont profité de ce forum multilatéral pour apporter leur soutien à leur projet autonomiste pour le Sahara. Avant son déplacement, une note du Parlement marocain annonçait déjà qu’ils tiendraient des réunions bilatérales « pour défendre le intérêts suprêmes du royaume », évoquant la « cause nationale » de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Dans le cadre de l’Union interparlementaire, qui regroupe 179 parlements nationaux, le Maroc a eu des rencontres avec des pays arabes et africains, préparatoires à ce forum, et d’autres en dehors, où il a eu peu de succès. Talbi Alami et Mayara ont rencontré Jorge Pizarro Estéban, président de la Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), qui regroupe 23 chambres nationales. Ce n’est pas une instance très puissante, mais Rabat a obtenu leur soutien.

« Nous partageons la position du Maroc sur la question du Sahara marocain. Notre position a été exprimée au niveau des parlements nationaux et au niveau régional & rdquor;, a affirmé Pizarro, selon la note émise par le royaume d’Alui. « La situation du pays d’Amérique latine devant le Sahara marocain a radicalement changé ces dernières années en faveur du Royaume. » « Les pays d’Amérique latine sont de plus en plus conscients de la réalité et des faits historiques liés à cette question », a-t-il ajouté, sans proposer de données concrètes.

Ces déclarations ont servi à Rabat, dans une communication ultérieure du gouvernement avec le bilan de la présence des présidents de ses parlements à Madrid, de souligner victoires diplomatiques successives obtenu par le Maroc dans la défense de sa première cause nationale, affirmant que le soutien fort et ferme de la communauté internationale au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour clore définitivement ce différend artificiel, confirme la pertinence de la position du Royaume ».

En résumé, même si c’est par l’intermédiaire d’un organe de peu d’influence comme le Parlatino, à caractère législatif et non exécutif, qui ne peut conditionner la politique de ses gouvernements, Rabat met la pression sur l’Espagne pour un changement de poste. Il le fait déjà explicitement -Mohamed VI dans un récent discours pour le 46e anniversaire de la Marche verte a assuré que « nous sommes en droit d’attendre de nos partenaires des postures plus audacieuses et plus claires« , en référence voilée à l’Espagne – et maintenant à travers les pays d’Amérique latine.

La position de l’Espagne sur le Sahara occidental est très compliquée. Jusqu’en 1975, c’était son numéro de province 53 et maintient toujours une dette sentimentale avec ceux qui étaient espagnols à l’époque. Mais 46 ans plus tard, l’avenir de ce territoire n’est toujours pas résolu. Le référendum sur l’indépendance promis a été brouillé et la position du gouvernement passe par une solution négociée parrainée par ONU.

A l’Exécutif, il leur est impossible de sortir de ce cadre. Mais c’est exactement ce que demande le Maroc. L’ancien ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a commencé à être vilipendé par Rabat bien avant qu’il ne décide d’accueillir le leader du Front Polisario, Brahim Gali, en Espagne. Sa relation avec Rabat s’est déformée au moment où il n’a pas fait un seul geste au tour de Trump et à sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. À ce moment-là, la crise diplomatique a vraiment commencé et un an plus tard, elle n’est toujours pas résolue.