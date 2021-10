Le Maroc interdit les vols vers le Royaume-Uni en raison de la flambée des cas de Covid

Le gouvernement marocain a annoncé la suspension pour une durée indéterminée des vols directs entre les deux pays (Photo : . ; Rex)

Le Maroc a annoncé aujourd’hui une interdiction des vols à destination et en provenance du Royaume-Uni alors que les craintes grandissent face à la flambée des taux de cas de Covid-19.

Les compagnies aériennes ont annulé mercredi plusieurs vols entre les pays avant la suspension, qui entre en vigueur à minuit.

Les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies montrent que le taux hebdomadaire de cas de coronavirus signalés dans ce pays d’Afrique du Nord le 14 octobre n’était que de 10,4 pour 100 000 personnes.

En comparaison, le taux actuel au Royaume-Uni est de 445,5 pour 100 000 personnes.

Le Royaume-Uni a signalé près de 50 000 nouveaux cas aujourd’hui, faisant craindre un autre verrouillage hivernal.

Le ministère des Affaires étrangères a maintenant mis à jour ses conseils de voyage pour refléter l’interdiction, la qualifiant de « suspension pour une période indéterminée ».

Il dit aux voyageurs: « Le gouvernement marocain a annoncé la suspension pour une période indéterminée des vols directs entre le Maroc et le Royaume-Uni (et l’Allemagne et les Pays-Bas) à compter du 20 octobre à minuit.

Marrakech au Maroc est une destination de choix pour les voyageurs britanniques (Photo : ./iStockphoto)



L’interdiction de vol affectera les familles en Angleterre et au Pays de Galles qui ont réservé des vacances à mi-parcours (Photo: Bloomberg via .)

« Les voyageurs touchés par des annulations de vols doivent contacter leur compagnie aérienne ou leur voyagiste pour obtenir des conseils sur les itinéraires alternatifs via des pays tiers (par exemple la France, l’Espagne) où les vols fonctionnent normalement. »

Selon The Independent, EasyJet a déjà annulé des voyages vers Marrakech – l’une des destinations clés pour les voyageurs britanniques – en raison des changements de réglementation.

La compagnie aérienne locale Royal Air Maroc a confirmé : » Sur décision des autorités nationales et suite à la situation de pandémie, les vols de/vers l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont suspendus à partir d’aujourd’hui, mercredi 20 octobre à 23h59.

Le Royaume-Uni enregistre 49 139 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 (Photo: Metro.co.uk)

« Pour accompagner nos passagers pendant cette période, des changements illimités de date de billet et de destination, gratuitement jusqu’au 15 décembre 2021 vers la même ou une autre destination sont autorisés. »

L’interdiction de vol affectera les familles en Angleterre et au Pays de Galles qui ont réservé des vacances à mi-parcours au Maroc pour la semaine prochaine.

L’Office national marocain des aéroports a déclaré que la politique resterait en place « jusqu’à nouvel ordre ».

Le pays interdit également les vols vers et depuis l’Allemagne et les Pays-Bas.

Sur décision des autorités nationales et suite à la situation pandémique, les vols de/vers l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont suspendus à partir d’aujourd’hui, mercredi 20 octobre à 23h59. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) 20 octobre 2021

Metro.co.uk a rapporté hier que les décès quotidiens de coronavirus au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau depuis mars alors que le taux d’infection augmente à nouveau.

Un total de 223 décès dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19 ont été confirmés aujourd’hui, portant le bilan hebdomadaire à 911 – près de 15 % de plus que la semaine précédente.

C’est le nombre quotidien le plus élevé depuis le 9 mars, date à laquelle 133 décès ont été enregistrés. Le nombre officiel de morts au Royaume-Uni s’élève désormais à 138 629.

