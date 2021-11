Le Maroc suspend les vols internationaux pour la variante omicron

28/11/2021 à 18:54 CET

PE

Le Maroc suspend tous les vols internationaux de passagers au cours des deux prochaines semaines dans le but de empêcher la propagation de la variante omicron du coronavirus.

« En raison de la propagation rapide de la nouvelle variante du virus covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis du Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens, il a été décidé de suspendre tous les vols directs de passagers vers le Royaume du Maroc, pour une durée de deux semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59″, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

De même, le Gouvernement marocain consacrera les prochains jours à la réalisation d’un évaluation de la situation afin d’ajuster, si nécessaire, les mesures pertinentes, selon la note, recueillie par l’agence de presse officielle MAP.

Le gouvernement marocain avait déjà accepté jeudi de suspendre les liaisons aériennes avec la France, avec laquelle Rabat a souhaité répondre à l’augmentation des cas de covid-19 dans le pays européen.

Le Maroc prend des semaines aux niveaux de contagion les plus bas depuis le début de la pandémie, avec 116 cas et un décès signalés dans son dernier bilan publié dimanche. Le pays a confirmé, depuis le début de la crise, 950 000 sinistrés et 14 700 décès, environ.