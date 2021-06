« Le marquage ajoutera aux affaires des joueurs organisés »

Ramesh Kalyanaraman, directeur exécutif de Kalyan

Le détaillant de bijoux Kalyan Jewelers a annoncé une croissance de 54,1% en glissement annuel de ses bénéfices nets consolidés pour le quatrième trimestre de l’exercice 21 à Rs 73,9 crore, principalement grâce à une croissance robuste des revenus en Inde et à une forte reprise dans les opérations en Asie occidentale. Pour l’ensemble de l’exercice 21, Kalyan a enregistré une perte dans son bilan consolidé s’élevant à Rs 6,1 crore. Ramesh Kalyanaraman, directeur exécutif de Kalyan, s’entretient avec Rajesh Ravi sur les perspectives pour l’année. Extraits :

Quelles sont vos perspectives pour l’exercice actuel étant donné que la dernière activité budgétaire a été réduite en raison de la pandémie ?

Au cours du dernier trimestre fiscal, le premier trimestre a été un anéantissement total pour tous, car il s’agissait d’un verrouillage complet. Au T2, la reprise a été rapide en Inde et nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 92-93% par rapport au T2 de l’EX20 avec 90% de nos showrooms fonctionnels. Et au troisième trimestre, nous avons enregistré une croissance à deux chiffres et tous nos showrooms ont été ouverts. Au quatrième trimestre, Kalyan a augmenté de près de 61 % en glissement annuel, et pour l’ensemble de l’exercice 21, nous avons terminé avec un chiffre d’affaires de 93 % de l’année dernière.

Par rapport à l’année dernière, le premier trimestre de cet exercice n’a pas été un épuisement total et actuellement, 50 % des magasins sont ouverts. Les trois premières semaines d’avril étaient normales, alors que nous avons dû fermer en mai. Au Moyen-Orient, tous nos magasins sont ouverts. L’année dernière, nous n’avons ouvert que 2 showrooms, alors que nous en avons déjà ouvert neuf en avril 2021.

Des experts, dont le World Gold Council, signalent que les activités liées à l’or pourraient connaître une augmentation au second semestre 2021.

L’année dernière, les gens ont dépensé davantage en bijoux en or tout en limitant les dépenses liées aux autres dépenses liées au mariage. Au cours du deuxième semestre 2020, la croissance était de l’ordre de 20 à 30 %, car les mariages ont lieu après le verrouillage. Et au quatrième trimestre, la croissance a été de plus de 60 %. Avec l’ouverture du marché et l’augmentation des mariages, les revenus devraient également revenir cette année.

Vous attendez-vous à une demande refoulée de bijoux en or, y compris une demande d’investissement, une fois que les choses seront revenues à la normale ? Et quel sera l’impact du poinçonnage obligatoire ?

Au deuxième trimestre, lors de l’ouverture des showrooms, 90 % de l’activité était la demande de mariage contre une part normale de 15 %. Fait intéressant, les acheteurs de petits billets sont restés à l’écart de la peur de la pandémie. Plus que la demande refoulée, il y a une augmentation significative des nouveaux clients après Covid, en particulier au quatrième trimestre. De plus en plus de personnes se tournent vers le secteur organisé en raison du Covid. Les gens préfèrent les grandes salles d’exposition autonomes. Le poinçonnage obligatoire s’ajoutera également aux affaires des joueurs organisés. Si le passage aux acteurs organisés se poursuit, nous nous attendons à ce que tous les acteurs du secteur organisé s’en sortent bien. À l’heure actuelle, seulement 30 % des affaires viennent du secteur organisé et cette politique va apporter un grand changement.

Quelle est votre perspective sur le prix de l’or ?

Le prix de l’or monte et descend à court terme. Mais à long terme, disons 5 ou 10 ans, il n’a fait que monter de manière constante. L’or est un actif liquide et les investisseurs l’ont vu progresser sur le long terme. La plupart des gens, même les jeunes, considèrent maintenant ce produit très sérieusement comme un bien.

Qu’en est-il de l’expansion de vos showrooms en Inde ?

Kalyan prévoit d’ouvrir 21 showrooms cette année. Nous avions annoncé en avril que nous allions ouvrir 14 showrooms et nous ne pouvions ouvrir que neuf showrooms.

Normalement, nous ouvrons 12 à 15 salles d’exposition par an. Kalyan a levé Rs 800 crore via l’introduction en bourse pour l’expansion en Inde. Notre investissement habituel pour une salle d’exposition est de Rs 35 crore. Au Moyen-Orient, nous attendons que le marché s’installe pour ensuite prendre une décision.

Kalyan avait investi dans une plateforme en ligne. Quelle est votre expérience sur la plateforme ?

Nous avons acquis Candere il y a environ quatre ans et avons vu l’entreprise croître presque du double chaque année. En FY20, le chiffre d’affaires total était de Rs 56 crore, alors qu’il est passé à Rs 82 crore en FY21. Nos revenus ont augmenté même sans l’impact des pandémies. Les gens utilisent la plate-forme en ligne pour les cadeaux verticaux et les revenus supplémentaires et non pour concurrencer les clients hors ligne. Nous voyons également de jeunes clients essayer des produits à Candere puis devenir client Kalyan.

