Le marquage de Memphis Depay contre l’Ukraine

13/06/2021 à 23h00 CEST

Memphis Depay Il a été l’un des joueurs de l’équipe nationale des Pays-Bas les plus actifs face à l’Ukraine (3-2), notamment en première mi-temps. Il a formé une paire d’attaquants avec Wout poids, l’attaquant de Wolfsburg, et les siennes étaient parmi les meilleures chances du match. C’était du plus au moins. A été remplacé par Donyell Malen à la minute 90 + 1.

Le joueur, qui est sur le point d’officialiser sa signature au FC Barcelone après avoir confirmé la Continuité Ronald Koeman, s’est déplacé vers la gauche et a eu la première occasion à la deuxième minute, lorsqu’un tour l’a terminé avec un tir que le gardien ukrainien a stoppé en deux mi-temps.

Payer, très actif tout au long de son séjour sur le terrain (90 + 1 minutes), il a de nouveau joué dans une action qui en valait la peine à la 27e minute, quand Weghorst, bien que l’objectif ait été rapidement anticipé.

Toujours en première mi-temps, à la minute 40, il a assisté Denzel Dumfries avec un ballon trempé que le défenseur latéral gauche des Pays-Bas, de la tête et de très près, a envoyé à la gauche de George Buschan.

En seconde période, à la 55e minute, il a de nouveau assisté à un Werghorst mais le tir de son compagnon de ligne, arrêté, a été stoppé par le gardien. De là, il s’est battu, il a cherché à s’associer avec ses compagnons et a montré qu’il est un joueur d’équipe.

Les chiffres de Memphis Depay contre l’Ukraine :

Minutes: 90 + 1

Buts: 0

Cartes: 0

Fautes subies : 0

Coups: 2 (1 au but)

Précision de passage : 78% (45 sur 58)

Types de laissez-passer : 2 longs (7 %), 15 moyens (54 %), 11 courts (39 %)

Vitesse maximum: 29,7 km/h