Le marteau pylône des Knicks tue également Kawhi

Les Knicks ne s’arrêtent pas. Dans une saison de rêve, ils sont à part entière la révélation du présent et de l’équipe du futur. Tom Thibodeau a fait ce qui semblait impensable, reconstruire l’orgueil blessé d’une franchise à la dérive, faire oublier la gestion malheureuse de James Dolan au poing serré, mettre fin à une sécheresse qui a duré trop longtemps dans un si grand marché et rendre les Knicks compétitifs au point d’affronter chacun de leurs rivaux. Aujourd’hui, ils ont joué les Clippers, l’un des nombreux candidats pour le ring qui n’a pas fini de convaincre deux semaines pour débuter les éliminatoires. Et avec la victoire, ils consolident à la quatrième place de la Conférence Est, devant quelques Hawks avec lesquels ils auraient un avantage sur le terrain au premier tour, fait important. maintenant que le public commence et que le Madison Square Garden retrouve la grandeur du passé. Ils pourraient gagner et se faufiler dans les demi-finales, le sommet de la franchise depuis 2000. Et puis, pour rêver que ça ne reste pas … Il ne semble pas que le parcours de l’équipe soit beaucoup plus grand pour cette année, mais le mérite de quoi ils ont atteint et les fondations qu’ils posent pour l’avenir sont sans équivoque.

De New York à Los Angeles, les lumières du glamour américain sont bien plus inhérentes aux Knicks qu’aux Clippers, toujours dans l’ombre d’un Lakers en crise. Mais le luxe des Staples a fait que ceux de Thibodeau, 22-11 loin de chez eux cette saison, sentez-vous à l’aise. Cours de basket contre une équipe avec, a priori, plus de talent brut. Spectacle choral, en défense, mais surtout en attaque. Et la victoire à la fin contrôlant le rythme du jeu, comme s’il s’agissait d’un groupe de vétérans fatigués de gagner et non de jeunes imberbes qui montrent une joue vue uniquement dans les révolutions passées. Les Knicks ont quitté les Clippers avec 100 points (ils en ont en moyenne plus de 114 cette saison), 43% dans les buts sur le terrain et 34% dans les triples, ils leur ont fait perdre 13 balles et ont attrapé plus de rebonds, distribué plus de passes, volé plus de balles et mis plus de blocs. En d’autres termes: ils ont été clairement et complètement meilleurs que leurs rivaux.

Cette fois, le héros n’était pas Julius Randle, qui a eu une mauvaise journée de tournage (7 sur 19, avec 0 sur 4 en triplets), mais a contribué 14 points, 14 rebonds et 5 passes décisives, avec des problèmes d’encrassement mais pas préparé contre l’erreur. Ni Reggie Bullock ni RJ Barret, qui ont contribué respectivement 18 et 24 points en plus de 44 minutes par barbe., une de ces données de la marque Thibodeau qui laisse tout le monde surpris. Le héros, aussi inattendu qu’il le méritait, était un certain Derrick Rose qui, après avoir quitté les Pistons, a retrouvé le mentor avec lequel il a remporté le MVP en 2011 et celui qui a le mieux performé de toute sa carrière. La base est utilisée à la perfection par son entraîneur et a été bien dans tout, se souvenant de sa meilleure version: 25 points, 6 rebonds et 8 passes décisives, avec une bonne sélection de coups (11 sur 17) et un très bon 2 sur 3 en triples. Et bien en défense malgré ses châtiments corporels, ses passes de blocs et ses mouvements latéraux très corrects, même s’il a aujourd’hui coïncidé une bonne partie du temps avec une base plus statique qu’explosive, comme Rajon Rondo.

Dans les Clippers, Rondo lui-même est resté à 4 points, mais a ajouté 8 rebonds et 8 passes décisives, étant le leader d’une deuxième unité dans laquelle Nicolas Batum est également apparu. Los Angeles compte 8 joueurs à plus de 40% en triplets, mais leur arme principale a été trop diluée avant la défense chorale et suffocante d’un vigoureux Knicks qui a tout atteint. Kawhi Leonard a été le meilleur buteur avec 29 points, mais il a tiré beaucoup et mal (9 sur 26), malgré, oui, un effort énorme dans le dernier quart, qui s’est terminé avec 13 points sans chance. Bien sûr, la chance est ce que tout rival qui veut affronter une équipe aussi travaillée et des idées claires que les Knicks vont avoir besoin, qui continuent leur chemin vers la célébrité sans que personne n’aperçoive leur plafond et avec le sentiment, grandissant, qu’ils peuvent donner la frayeur étrange dans les éliminatoires. Jusqu’à présent, ils ont battu les Clippers dans une performance formidable. Le reste, on verra.