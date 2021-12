Le Maryland s’associe à PointsBet pour conclure le premier accord de paris sportifs Big Ten

L’Université du Maryland est devenue la première école Big Ten à s’associer à un bookmaker après avoir signé un accord pluriannuel avec PointsBet, selon une annonce publiée mercredi.

L’accord vaut sept chiffres, comme l’a rapporté David Purdham d’ESPN, et il permettra à la signalisation PointsBet d’être affichée dans et autour du XFINITY Center de l’université et du Capital One Field au Maryland Stadium. PoinstBet sera également présenté sur les chaînes numériques et les émissions de radio sportives du Maryland, selon Sports Business Journal.

L’accord comprend également une composante philanthropique qui n’a pas encore été annoncée et fournira une éducation sur le jeu responsable au personnel universitaire, aux étudiants et aux fans.

Après une bataille ardue entre les chefs d’État pour légaliser les paris sportifs dans le Maryland, le marché de l’État devrait enfin ouvrir ses portes dans les casinos cette semaine. Cela inclut le jeu sur les collèges et les universités de l’État.

L’Université du Maryland rejoint l’Université du Colorado en tant que partenaire PointsBet. D’autres écoles avec des partenariats de paris sportifs incluent LSU, UNLV et l’Université de Denver.